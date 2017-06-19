﻿市場簡訊

針對市場流傳民生銀行（1988）向大股東安邦保險提供千億貸款的傳言，民行董事長洪崎表示，民行對安邦的貸款僅是1億美元，而且有擔保、有抵押。另民行再有股東質押其股權。泛海國際股權向瑞士銀行倫敦分行質押1億股H股，為期36個月；泛海控股集團則向華鑫信託質押1.44億股A股。至此，「泛海系」持有的6.01%的民行股權中，累計已質押5.98%股權。



招商局置地（978）旗下招商房地產以20.15億元（人民幣，下同）作價，投得佛山南海九江鎮地塊的商住地，面積8.1萬平方米，年限分別為40年（商業）及70年（住宅）。



海昌海洋公園（2255）夥拍碧桂園（2007）投得鄭州中牟縣兩幅地塊，地塊甲涉資4.92億元；地塊乙作價約15.49億元。其中，地塊甲須配套建設總建築面積不少於12萬平方米的綜合性海洋公園；地塊乙當中，指定住宅地的土地面積不少於36.89萬平方米。



「北上廣深」等一線城市房貸政策日趨收緊，二三線城市紛紛跟進，部份銀行已將首套房貸利率上調至貸款基準利率的1.1倍。新華社批評，銀行「一刀切」上浮首套房貸，誤傷自住房的購房者，偏離樓市調控目標。5月份全國首套房房貸平均利率為4.73%，而去年5月份則是4.45%。有北京的置業人士稱，今年3月就拿到了二手房按揭貸款批貸函，但直到目前還在等銀行給放貸額度。廈門、福州等地也收緊首套房貸。部份銀行首套房貸利率上調10%，二套房房貸利率上浮20%。



神華集團公告由於公司正籌劃重大事項，中國神華A股、A股國電電力繼續停牌，涉及公司重大資產交易，須徵求有關部委意見，目前正在籌劃過程中。兩間公司將繼續停牌至7月4日。



《星期日泰晤士報》報道，英倫銀行擬停借出「平錢」，有意終止「定期融資計劃」，金融政策委員會將於本周會議上討論。此舉或許是為了8月份加息鋪路。英倫銀行去年8月推出1000億英鎊的「定期融資計劃」，鼓勵業界放貸，刺激方案的開支主要透過新增央行儲備來應付。



《法蘭克福先驅報》引述高盛歐洲總部主管羅以德（Richard Gnodde）報道，隨著英國與歐洲聯盟展開「脫歐」談判，該公司將著手把歐洲總部員工從倫敦遷至其他歐盟城市，而屆時新歐洲部的人手數目較目前倫敦的200人將多出不止一倍。



印度航空公司SpiceJet有意訂購約20架波音737 Max 10客機，現與美國波音公司洽談；印尼航空公司Lion Mentari Airlines亦正有意訂購至少20架同型號客機，假如獲同意修改目前的737 Max客機定單合約，該公司可能訂購多達50架737 Max 10客機。報道說，兩宗交易最快本周達成，金額接近50億美元。



信利國際（732）公告終止於安徽省六安市舒城縣建立合資公司之交易。終止交易不會對業務造成任何重大影響。



中國銀行前行長李禮輝表示，金融與實體經濟失衡的根本原因，不是金融市場化過度，而是改革還不到位。不是金融監管過度，而是監管存在制度短板。他表示要認真執行和落實習近平總書記的要求，及時彌補金融監管領域的制度短板，堅決治理市場的亂象，提高金融服務實體經濟的能力和水平。