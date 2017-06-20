﻿世茂：港回報較高 審慎投地拒盲搶 上半年銷售料佔全年55%

世茂房地產（813）副主席兼執行董事許世壇昨日表示，看好香港市場因為回報率較內地為高，雖然內房來港搶地，但公司較早前來港拿地，相信可帶來利潤可觀，未來仍將積極參與香港投地，惟將持審慎態度。不過，他指出，該公司要求的利潤較高，故出價會比較保守，預料中標機會不大。



對於中資來港投地，許世壇表示，這是大勢所趨，主要近兩年內地地價大幅攀升，甚至比本港地皮更貴，投資利潤相對較低，加上內地一線城市土地供應愈來愈少，所以中資會轉向來港投地，加上香港項目的回報率較內地為高。



他指出，今年以來銷售表現良好，預期上半年可完成全年銷售目標800億元（人民幣，下同）的55%，手頭上仍有約60%新盤於下半年推出，有信心超額完成全年目標，但暫時不會調高全年銷售目標。他續稱，上半年買地亦比往年多，該公司經過過去兩年的調整，相信未來三年將進入高速增長期。



他坦言，雖然受內地一、二線城市限價政策影響，該公司仍將重心放在一、二線城市，但會多發展臨近一、二線城市的三四線城市，以及有產業基礎及人口增長的三四線城市。



他解釋，內地一、二線城市成交下跌兩至三成，是因為政府限價所致，但三、四線城市成交仍在上升。問及內地限價會否影響該公司利潤，他表示，會與政府保持溝通，貼近市場價9折銷售亦可接受，強調世茂房地產買地早故成本低，因此利潤本身已較高。



世茂上月的合約銷售額約70.3億元，按年跌2.36%，合約銷售面積為41.24萬平方米，平均銷售價格為每平方米17055元。今年首五個月，世茂房地產累計合約銷售總額約為338.1億元，累計合約銷售總面積為204.64萬平方米，按年分別上升39%及18%。平均銷售價格為每平方米16521元。



內地樓價升幅放緩



內地樓市持續降溫，上月70個主要城市的樓價按年升幅連續6個月收窄，按月升幅則持平。國家統計局表示，由於「因地制宜、因城施策」的房地產調控效果繼續顯現，15個一線和熱點二線城市樓價按年升幅全部回落，北京樓價按月則不再上升。有分析預期，內地樓價升勢將持續放緩，中央短期內毋須再推加碼調控，預期下半年樓價按年將會持平，甚至略為回落。



國家統計局公佈，上月70個大中城市新建商品住宅售價，按月計有56個城市上升，較4月減少2個，下跌的有9個，較4月增加1個。按年比較，有69個城市樓價上升，與4月相同，但沒有城市下跌。一線城市中，以廣州新建商品房價升幅最大，按年升19.5%，但按月升不足1%，北京及上海樓價按月持平，深圳樓價則按年升5.5%。



路透社根據當局數字統計，5月70大中城市新建住宅價格按年升10.4%，升幅是9個月以來最小，並連續六個月放緩，至於按月比較則連升25個月，5月升0.7%，升幅跟4月持平。