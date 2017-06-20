﻿東航物流混改 將引入聯控

東航物流引入聯想控股（3396）等非國企股東，涉及非國有資本22.55億元（人民幣，下同）。東航集團於該業務的持股則降至45%，而混改亦將為東航物流上市大計鋪路。
根據協議，新引入的四家外企或民企股東中，聯想控股將持有東航物流25%股份，為第二大股東；新加坡上市的普洛斯物流持股10%；速遞公司德邦物流、內房綠地控股各持股5%。另外，東航物流核心員工持有餘下10%股份。
成為第二大股東的聯想控股董事長柳傳志表示，入股東航物流，是聯想在創新消費與服務領域的投資佈局，有助推動股東優勢互補。民航業專家林智杰表示，引入核心員工持股，在民航業內是絕無僅有的。
而東航放棄絕對控股，也表明混改不是「小打小鬧」，表明東航物流的力度非常大。
以混改後東航物流估值41億元計，四家新股東及員工持股合共引資22.55億元，佔股權共55%；東航集團投入18.45億元國有資本，佔股權45%。完成混改後，東航物流的資產負債率將降低約75%。
東航總經理馬德倫說︰「前後有百餘家民營資本對東航物流混改非常感興趣。」東航將設立有限合夥企業作為持股平台，持股人通過合夥企業間接持股，首批人員持股不超過東航物流擴大後股本的8%，預留2%持股目的是吸引人才。