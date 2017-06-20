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﻿財困樂視批電商逼劈價

2017-06-20 列印
  內地「618電商節」落幕，本身已身陷財務危機的樂視，發聲明狠批兩大電商平台罔顧樂視承受能力，強迫樂視為「劈價」補貼「埋單」。外界原先猜測樂視所指的是京東及天貓，但樂視其後再發聲明否定「炮轟京東」之說，卻未有提及天貓。樂視指今年「618」期間，樂視超級電視在生態補貼、成本定價的基礎上已很有誠意的拿出史上最大優惠力度回饋廣大樂迷，其中超4 Max70電視劈價3000元（人民幣，下同），較官網1.3萬元減價23%。但兩大第三方電商平台仍強行通過優惠券，滿額返現等方式進行價格補貼，並強迫樂視為其「埋單」。
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