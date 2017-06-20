﻿IFC外望——亞馬遜股價坐火箭 貝索斯問鼎全球首富

亞馬遜股價水漲船高，創辦人貝索斯身家總值達846億美元（約6565億港元），同全球首富蓋茲都只係相差50億美元左右，相信好快會成為地球上最有錢嘅人嘞。



上個禮拜美國科網股有啲腳軟，亞馬遜嘅股價亦由前個禮拜嘅1000美元水位回落到三位數，不過今年以嚟亞馬遜嘅股價累升超過31%，比微軟同期嘅12.7%升幅多一倍有多。



單係亞馬遜上星期話出手將全美最大有機食品超市Whole Foods收歸旗下，貝索斯嘅身家已馬上增值18億美元。今年53歲嘅貝索斯正雄心壯志咁積極拓展亞馬遜嘅生意，仲話明唔會放慢腳步。連佢自己間私人太空公司Blue Origin嘅徽章，都標示咗拉丁格言「Gradatim Ferociter」，即係大步向前奮進。



貝索斯如日方中嘅企業姿態，同61歲嘅首富蓋茲夾埋股神巴菲特積極洗錢，將身家回饋社會嘅身影，可謂相映成趣，蓋茲因為仲揸住微軟超過2%嘅股權，所以身家仍繼續升值。按亞馬遜股價幾何級咁升法，貝索斯躍登地球首富嘅日子係指日可待嘞！



港交所新職位委「羅蘭」擔任



「股市有升有跌，投資者要注意風險」，呢句說話成日都聽到，但又有幾多散戶做到？香港股市有滬港通、深港通，每日嘅結算額可以話相當大，為咗應付股票市場日益增加嘅風險，港交所（388）就新增咗結算科營運總監及結算風險管理方案主管呢個職位，由即日起委任蔡羅蘭（Roland Chai）為結算科營運總監、董事總經理暨結算風險管理方案主管，個職位名聽落好長，港交所就話新增呢個職位，係反映港交所致力發展成為中國相關資產嘅風險管理中心。



被委任做呢個職位嘅蔡羅蘭，金融市場工作經驗豐富，自1996年起喺唔同嘅交易所、結算所、金融機構及顧問公司任職，加入港交所前於LCH.Clearnet Ltd.擔任股本證券主管。蔡羅蘭擁有澳洲雪梨大學法律及文學雙學位。



高瞻