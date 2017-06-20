﻿市場簡訊

港交所應證監會之指令，由昨日上午9時正起，停止泰豐牀品（873）股份之買賣。泰豐牀品由2015年2月26日起停牌，停牌前報1.08元。



泰豐牀品前核數師天職香港發現審核問題，而根據證券及期貨，若證監會認為公司通告、招股章程或其他文件存在虛假、不完整或具誤導資料，為維護投資大眾利益，可指示公司暫停交易。







大新金融（440）表示，完成出售大新人壽保險及大新保險服務，擬派發特別息每股6.6元。出售所得款項淨額約79.5億元，預計可錄得稅前收益約35億元。







周黑鴨（1458）公布，以2044.88萬元向控股股東及主席周富裕夫婦，收購河北工業園全部股權，公司認為收購可提高產能及緩解華北地區日益增長的需求，提升冷鏈物流的服務半徑，增加門店需要低溫保存的產品供應。







萬裕科技（894）擬以生產鋁箔之資產換取深交所上市公司股份，公司與深圳上巿之獨立第三方訂立一份不具法律約束力之諒解備忘錄。







中國聯通（762）公布，5月移動出帳用戶按月淨增加105.3萬戶，至2.68億戶。其中，4G用戶淨增562.1萬戶至1.33億戶，較4月份淨增502.8萬戶有所增加。







澳門財政局公布今年首5個月來自賭博專營權的直接稅收371.24億元，按年升12.4%；同期的公共財政開支210億元，按年下跌11%。



英國彈性辦公空間服務商TOG公布，私募基金黑石集團已購入控制性股權，相當於給予TOG多達5億英鎊（約49.8億港元）的估值。市場估計黑石是購入TOG約75%的股權，後者目前擁有36個物業組合，集中在倫敦中部為桑坦德銀行、facebook、英國天然氣等企業提供靈活辦公空間的業務。







上周五掛牌曾被炒高1.3倍的建成控股（1630），昨日急插水打回原形，一度跌近30%至0.385元，創上市新低，最終收報0.475元，跌12%，成交達4069萬元。該股掛牌首日一度高見0.9元，較招股價高1.37倍，全日升逾40%至0.54元。







信邦控股（1571）昨日進行第二日招股，有市場消息指，該公司已完成海外路演，國際配售已足額，主要來自長線基金及對沖基金。另外，雄牛資本作為基石投資者，認購發行股份約25.4%，涉及資金近2.18億元。6間券商累計為其借出7780萬元孖展額，相當於公開發售集資8550萬元計，獲90.99%認購，近足額。







力勁科技（558）發盈喜，預期今年3月底止年度純利至少1.2億元，去年同期純利71萬元。純利大幅增加因出售附屬公司盈利約4570萬元；及集團的銷售收入增加。







敏華（1999）昨日再發通告，回應渾水於上周五刊發報告的指控，對於該報告指控公司盈利數據異常，敏華堅持認為其2017年年報正確。



本報記者致電身處惠州的敏華主席黃敏利，他說︰「過幾日仲要出差去天津同蘇洲，要做嘢啦，唔同佢癲啦。」