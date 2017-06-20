﻿科技金融帶頭造好 納指反彈 杜指升144點

美股周一早段續展升勢，杜指再創日內新高，曾升122點，見21506點，科技股為主的納指曾反彈1.4%。美股昨日數據淡靜，大市在科技股和金融股帶頭造好，紐約儲銀行長杜德利唱好經濟前景，但油股偏軟。



杜瓊斯工業平均指數其後見21476.92點，較上周五升92.64點；納斯達克指數見6221.45點，升69.69點。滙控美國預託證價格曾見68.8港元，較香港收市價跌0.1港元；中移動美國預託證價格曾見84.23港元，較香港收市價升0.12港元。歐洲三大主要股市昨日尾段造好，倫敦、巴黎和法蘭克福股市升0.78%至1.16%。



到今晨四時，杜指收報21,528.99點，升144.71點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見68.94元，較香港收市價升0.04元；中移（941）美國預託證券見84.70元，較香港收市價升0.65元。



紐約儲銀行長杜德利昨日出席紐約當地企業領袖的圓桌會議，表示有信心美國經濟擴張前景頗長，儲局持續加息就是要防止這個自2009年中持續至今的復甦脫軌。



科技類別股份早段反彈1.4%，是去年11月以來最大單日升幅，納指所有成份股均報升。金融股亦續升0.8%。美國科技龍頭股包括蘋果公司、facebook、Google母公司、亞馬遜、微軟和Netflix早段均升百分之一，其中亞馬遜更重新升上1000美元大關，再創新高。投資者由於憂慮科網股估值過高，上周一度令該板塊股份整體下調0.8%，但該板塊仍為今年來表現最好，累升17.2%。



憧憬入摩 恒指升298點



美匯指數昨日先軟後回升，美市早段見97.41，較上周五升0.25%；日圓則走軟見111.35兌1美元，跌0.42%，兌港元險守七算。



紐約7月期油早段曾跌見每桶四十四點四五美元，跌29美仙或0.65%，到美市早段回穩0.72%，見45.06美元。倫敦現貨金價昨日跌見每盎司1247.85點美元的四周低位，較上周五跌5.8美元或0.46%。



市場預期A股「入摩」機率有望達七成五，港股昨日偷步炒上，加上市場看好港交所（388）擬推出的新板，進一步推動港股上升，恒指昨先後收復20天線（25753點）及10天線（25862點），更重上25900點，最多升313點，惟成交不足700億元下，仍受制於26000點阻力，尾市升幅收窄，全日升298點。



市場聚焦於A股能否於本周獲納入MSCI指數，富瑞估計機會率達75%，同時港交所上周五推出新板及創業板改革諮詢的反應良好，帶動港股昨日大升，恒指高開109點，報25736點，其後持續攀升，先後升穿20天線（25753點）及10天線（25861點），午後更穩站於25900點之上，最多升313點，高見25939點，可惜成交未能配合，恒指收報25924點，升298點或1.16%；國企指數收報10520點，漲135點或1.31%，成交金額656.96億元。