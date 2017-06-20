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﻿港股通投資門檻調高

2017-06-20 列印
　　內地將於7月1日起實施史上最嚴的投資者保護辦法，中國證券業協會已向證券公司發指引。根據該指引，港股通股票被劃分為「中高風險」產品，只有積極型、進取型投資者允許投資。

　　據最新統計，內地散戶總數已達1.25億。新規意味着「去散戶化」。據中國證券業協會的投資者適當性管理指引，投資者被分為五類：保守型、謹慎型、穩健型、積極型和進取型。

　　A股股票被劃分為「中風險」產品，若被評定為保守型、謹慎型的投資者，要買A股，可能會被拒絕。港股通股票被劃為「中高風險」產品，對投資者要求更高，風險承受能力不足的保守型、謹慎型、穩健型投資者，下月起均不可以買港股通股份。只有評分較高的積極型、進取型投資者才可以投資港股通股份。
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