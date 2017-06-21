﻿惠譽唱好全球經濟 看淡內地明年「破六」 金融去槓桿影響前景

國際評級機構惠譽發表報告表示，全球各國的經濟復甦正在加強，預期今年整體的增長可達2.9%，到2018年會高達3.1%，為2010年以來的高位。不過，惠譽看淡未來兩年的中國經濟，預料增長將跌穿6%，預期2018年GDP增速將放緩至5.9%，2019年進一步放緩至5.8%。



分析指出，惠譽的預期低於中國政府的目標，反映「槓桿率不斷上升形勢下，中國在支撐經濟增長方面所面臨愈來愈艱巨的挑戰」。但惠譽預期中國今年GDP增速為6.5%。分析稱，中國今年首季的經濟增長較預期迅速，主因基建投資及出口增加所帶動，令首季經濟增長達6.9%。而中國政府設定全年GDP目標增長為6.5%左右。



信貸緊縮愈趨明顯



惠譽表示，內地加強樓市調控，限制地方債和影子銀行，加上為了金融「去槓桿」，推高市場利率，相信會令新增貸款放慢，流入實體經濟的資金減少，預計會影響樓市銷售，以乃至相關基建投資，明年開始拖累經濟表現。而在「去槓桿」背景下，政府支持經濟的能力會受到限制，影響中期經濟的前景。惠譽又指出，由於當局壓制金融體系槓桿的成長，信貸緊縮狀況愈來愈明顯。



該機構表示，新增信貸佔國內生產毛額（GDP）的比例已經「大幅放緩」，顯示房屋銷售呈現放緩態勢。惠譽表示，房地產是經濟中的重要行業，在2018年將受到影響，同時，基礎建設發展也可能會放緩。惠譽預測，2017年的全球GDP增長2.9%，較去年上微升，2018及2019年增長為3.1%及3%，美國料繼續成全球經濟增長主要動力。



財政部買債「放水」



另外，人民幣兌美元在岸價（CNY）收市跌近百點子，再創今個月新低，中間價則走弱逾百點子。有市場人士表示，人民幣中間價下滑幅度有點「跌過龍」，有買盤趁低吸納。午後匯價明顯走弱，一度跌至6.8369，但收市前獲「維穩」盤力撐，跌幅迅速收窄。



人民幣在岸價昨午4時30分收市報6.8265，較上日收報6.8170，下跌95點子，是6月以來低位；較上日晚上11時30分夜盤收報6.8215，回落50點子。



離岸價（CNH）於6.82水平徘徊，高見6.8228，最低見6.8372，截至本港時間昨晚10時，離岸價報6.8278。而官方昨日開出的中間價報6.8096，較上日6.7972，下跌124點子。交易員稱，人民幣中間價下滑幅度有所過濾，引發逢低購匯盤。



另外，內地財政部昨日首次進入中國債市買債「放水」，增加市場流動性。當局會在二級市場購入一年期債券。花旗集團表示，這是內地政府象徵式支持市場的重要舉措。