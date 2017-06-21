﻿人幣跨境支付系統 周小川指將「落滬」

周小川昨天在陸家嘴金融論壇上指出，全球經濟危機告訴大家，要防範金融危機，首先要保證金融機構的健康，高槓桿、低資本、不良貸款等現象均不得寬容。他認為，金融不穩定往往會出大亂子，金融服務業還是要擴大開放。
周小川指出，個別人從自身利益出發，主張對金融業提供保護，等成長壯大了再開放。然而，過度保護易導致懶惰、財務軟約束、尋租等問題，反而競爭力更弱，損害行業發展，市場和機構不健康、不穩定。
中國金融機構同樣受惠於開放「走出去」，適應國際競爭。中資金融機構在風險管理、定價、反洗錢都方面都有實質的變化，還有5間金融機構躋身全球系統重要性金融機構，成為資本金充足、經營穩健的市場參與者。
姜洋：穩妥推進滬倫通
銀監會副主席王兆星表示，不能因為出現金融亂象就動搖金融改革和創新的決心。今年首季末，中國銀行業不良貸款率為1.74%，不良貸款撥備覆率170%以上，資本充足率13%。
另外，中證監副主席姜洋昨天表示，正穩妥推進滬倫通制度準備，若成功推出，內地資本市場將吸引更多國際長期投資者，有助改善市場的投資者結構，亦更能滿足內地投資者全球分散投資的需求。姜洋指出，中國及英國均可受惠於滬倫通，兩國金融監管機構亦將加強合作。