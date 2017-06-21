﻿半新股炒風熾熱 ITP爆升52%

港股昨日回吐，廣州農商銀行可謂生不逢時，昨日開報5.12元，最高僅曾升至5.14元，收報5.11元，較招股價5.1元升0.2%，成交額約1.15億元。
不計手續費，每手僅賺10元。該股公開發售認購不足，僅獲45%認購，董事長王繼康表示，這是宣傳不足所致，該行的中間業務收入比重較同行為高，相信該業務比例將繼續上升。
廣州農商銀行未能打響頭炮，但半新股繼續有追捧，ITP Holdings昨日一度升至1.14元，創上市新高，升幅達75.4%，股價於收市前回順，但仍升逾50%。建成控股收市升逾28%，報0.61元；安領國際（8410）升逾29%，報0.8元；Nexion（8420）全日則升近18%。
彭博引述消息指，中化集團正研究將石油業務分拆到本港掛牌的可能性，最快明年初完成分拆，初步估值約1000億元人民幣，但具體分拆哪些資產及最終集資規模仍然存在變數。早前有報道指，中化集團計劃引入戰略投資者，進行股份制改革後再上市。消息指，集團最終仍可能尋求整體上市。
傳中化拆石油巨企來港
另外，信邦控股（1571）昨日孖展截止，6家證券商合共為其借出近19.74億元孖展額，相當於公開發售超額認購逾22倍。由北海集團（701）分拆的中漆集團（1932）昨日第二日招股，據5家券商累計為其借出2130萬元孖展額，已接近足額。