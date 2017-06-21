 Advertisement
  • 2017年6月21日 星期三
  • 26º
  • 96%
熱門： Celine執紙皮李嘉誠王傑恐襲

日報新聞 > 財經

﻿佐丹奴看好業績擬回購

2017-06-21 列印
  佐丹奴（709）公佈，今年第二季度截至6月初，銷售額和毛利均錄得7%增長。第一季同店銷售額及毛利分別上升0.5%及2.2%後，第二季持續錄得增長，管理層認為上述因素可能對公司截至今年6月底止中期業績有正面貢獻。

  公佈又指，在股東會獲授權以購回最多1.57億股，相當於10%股本，公司現有意行使權利以不時購回股份。董事會認為，股份現時的交易價未能反映其內含價值，有可能會回購股份。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd