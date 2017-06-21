﻿IFC外望——傳李嘉誠退休 長和：未有時間表

現年八十九歲的長和系主席李嘉誠曾多次指「隨時可以退休」，昨日《華爾街日報》引述消息人士指，李嘉誠擬於明年退休，退任主席之職，並轉任長和（001）高級顧問，並由其長子，即長和副主席兼聯席董事總經理李澤鉅接棒。



長和發言人昨日回應時稱，李嘉誠過往都有提及退休計劃，以及他對李澤鉅領導集團的信心。又指他目前身體健康非常好，但現時沒有確切的退休時間表，如決定了確切的退休時間表，將會正式公佈。



對於傳聞指李嘉誠在明年九十歲大壽前退休，李嘉誠基金會執行董事周凱旋昨午在微信中表示，「不知道誰亂報道替李先生宣佈退休時間表」，她在微信上又指李嘉誠在辦公室對退休的傳聞感到莫名其妙，只能笑說「謝謝大家關心」。



李嘉誠於今年3月長和業績發佈會上，再次被問及退休問題時表示，若完全無想過退休，這是騙人的，但其實現時如心血來潮隨時也可以退，他當時已表明對李澤鉅領導集團充滿信心。



在上月的股東會上，李嘉誠再次稱，隨時可以把生意全權交託予李澤鉅及幾位好同事，又指「公司很成熟，大家可以放心，我退唔退休都無大影響」。他則會主力打點李嘉誠基金會事務，並計劃好給自己一個新職位，就是Senior Advisor（高級顧問）。



羅啟瑞：冇爸爸就冇今日嘅鷹君



有報道引述曾跟已故創辦人羅鷹石打江山的鷹君老臣子表示，羅嘉瑞不但挽救了家族事業，更是將鷹君變成如今坐擁六百億資產淨值的最大功臣。羅家孻子羅啟瑞對此表示，「人地打份工，唔好搞人啦」，又指兩位老臣子連父親間房都無入過，仲話自己每日下午四時半都和兩位哥哥羅孔瑞、羅嘉瑞一起同爸爸開會，並冇其他員工在場。佢強調，冇爸爸先冇今日嘅鷹君，朗豪坊等核心地皮，都係全靠爸爸當年拍板，為今日豐厚的資產打下基礎。



羅啟瑞對於滙豐信託去年突然唔聽媽媽指示感到不解，他指出，父母當初成立家族信託，旨在保障子女同後代利益，媽媽當年向家族基金的貢獻最大，有乜理由唔聽媽媽講，仲要對簿公堂。佢話，如果公道自在人心，請大家聽媽媽嘅話，做孝順兒女。



對於有人指羅啟瑞在父親（06年）過世後出售鷹君股份，佢解釋，當時自己嘅公司在內地發展需要資金，絕對唔係財困，其實早於前一年（05年）已想沽股套現。不過，由於鷹君正傾緊大刁，而他身為執董，當然唔沽得住，故直至06年，父親仙遊，而大刁又傾唔埋先沽貨，時間上就係咁巧合。



高瞻