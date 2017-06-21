﻿市場簡訊

美聯（1200）發盈喜，預期截至今年6月底止，中期業績由虧轉盈，主要由於已加強香港市場地位，而首5個月香港住宅物業銷售交易宗數及金額按年顯著增加。去年同期則為虧損1.34億元。同系美聯工商舖（459）亦發盈喜，預期截至今年6月底止，中期業績將錄得綜合淨溢利，去年同期為虧損917.1萬元。



億和（838）昨日發盈喜，預期截至6月底止半年，淨利潤按年增加不少於1.7倍，主要由於職工費用減少、折舊費用減少、上半年實際稅率下降而導致所得稅費用減少，以及營運成本普遍下降所致，去年同期利潤2299.8萬元。該公司預期8月公佈中期業績。



進昇集團（1581）發盈警，預期截至3月底止全年淨溢利將大幅減少，而對上一個年度盈利為3674.8萬元。公司解釋，溢利下跌主要由於機械及設備折舊成本、上市開支及法律及專業開支大幅增加所致。



魏橋紡織（2698）公佈，昨日收到聯交所的函件，當中陳述了復牌條件：包括解決審計發現；刊發所有尚未刊發的財務業績並解決任何審計保留意見；證明已採納充足內部監控制度以符合上市規則下的責任；及通知市場屬重大之所有資料。魏橋將繼續停牌，直至另行通告。



高雅光學（907）公佈，配售最多6472萬股新股，每股1.5元，集資淨額約9440萬元。配售價折讓約18.92%，配售股份佔經擴大後股本約16.66%。



華君控股（377）公佈，與萬科（2202）聯屬公司深圳凱福共同開發東莞新洲印刷一幅土地，華君佔40%。公司預期將錄得出售土地盈利約4.025億元人民幣。



復星國際（656）日前通過旗下子公司復星黃金控股，收購全球最大的祖母綠寶石礦商Gemfields，據路透社報道，昨日將出價提高14%至2.56億英鎊，即由每股40.85便士提高至45便士；其原來出價已高於對手Pallinghurst的每股35.8便士出價。



中國宏泰發展（6166）公佈，廊坊市國土資源局重新啟動出讓由公司開發的土地使用權，本周一開始拍賣的三塊土地中有兩塊位於龍河園區，由宏泰開發。



金山工業（040）公佈，今年3月底止全年純利2010萬元，增長7.5%，每股盈利2.6仙，末期息1.2仙。附屬新加坡GP工業期內純利跌18.3%至1870萬坡元。



國華集團（370）公佈，以每股1.6至1.62元出售4350萬股樂遊科技（1089）股份，涉及6943萬元，蝕16萬元。



中國天然氣（931）控股股東簡志堅告知，於上周六已饋贈現金予兒子，昨日向獨立第三方購買8.672億股，每股0.16元，涉及1.37752億元。



鷹美（2368）截至今年3月底止年度純利1.55億元，增加24%，每股盈利31仙，每股末期息6仙。



國銀租賃（1606）公佈，昨日與空中巴士購買45架客機，定單中的15架A320neo飛機將轉換至A321neo飛機，共計52億美元。