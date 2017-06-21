﻿A股入摩揭盅 夜期大低水 破頂後乏力 美股回軟

美股杜指初段再創日內新高，惟其後缺乏方向，在21500點爭持。投資者等待稍後美國眾議院議長萊恩的演講，可能披露更多有關政府稅制改革計劃的詳情。另外，A股能否「入摩」，今晨4時30分便會揭盅，但昨日恒指夜期卻愈跌愈多，即月夜期報25584點，低水259點。



美國眾議院議長萊恩周二稍後將出席全美製造商協會一個會議，料會發言推動全面的個人及公司稅改。美股杜指早段再創紀錄新高，初段曾升6點，報21535點，其後反覆回軟，截至今晨四時收報21,467點，跌61點；納斯達克指數收報6,188點，跌50點；標普500指數報2,437點，跌16點。滙控（005）美國預託證價格報67.84港元，較香港收市價跌0.66港元；中移動（941）美國預託證價格報83.34港元，較香港收市價跌0.36港元。



高盛買貨清單剔除fb谷歌



美國今年首季的經常帳赤字，由前季經修訂後的1140億美元擴大至1168億美元，但低於市場預期的1238億美元。首季經常帳赤字佔國內生產總值（GDP），由前季的2.4%升至2.5%。



另外，華爾街大行高盛更新其一籃子推薦美國股票清單，將科網股龍頭facebook（fb）和Alphabet踢走，並加入惠普（HP）和國際商業機器公司（IBM）等實業公司，該行指出，當前投資者忽略股票經風險調節後的最大回報潛力，過份專注尋求超低波動率的股票。



高盛向投資者推薦的一籃子「低波動、高回報」美國股票，每6個月換馬一次。負責編制排行榜的高盛首席美股策略師科斯汀發表報告表示，在最新的評選中，已剔除fb和Alphabet，並加入了Autozone、Discover Financial、Dollar Tree、Anadarko Petroleum以及HP和IBM等一系列美國股票。



報告指出，與標普500指數掛鈎的波動率指標（VIX），過去6個月已降至1966年以來低位附近，吸引大量尋求低波動率的資金進場；而展望未來1個月至5年，有關VIX相信將繼續低於歷史平均水平。科斯汀認為，基金一味在最低波動率的環境下尋求跑贏大市的做法，並不正確；認為投資者應在低波動市況下，追求股票的最大回報。



恒指兩萬六曇花一現



本港方面，恒指昨日夜期則愈跌愈多，即月夜期報25584點，低水259點。恒指昨日高開103點，報26028點，一度見26043點高位，但其後升幅收窄並出現倒跌，下午並失守10天線（約25848點），最低跌至25833點，全日成交縮至僅有667.58億元。國企指數收報10468點，跌52點。