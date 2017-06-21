 Advertisement
  • 2017年6月21日 星期三
  • 26º
  • 96%
熱門： Celine執紙皮李嘉誠王傑恐襲

日報新聞 > 財經

﻿標普料港樓價難大跌

2017-06-21 列印
　　標準普爾企業評級總監Matthew Chow表示，本港住宅的可負擔程度愈來愈低，但預期今年第三季度樓市不會出現大幅調整，港人置業能力仍在，因本港家庭資產負債表穩健，六成家庭已還清按揭，父母可為子女買樓提供支援。

　　標普預期香港樓市短期不會調整，但同時提醒投資者要關注中國及美國的經濟情況，因兩地與香港經濟關係密切。

　　另外，報告亦預料第3季亞太區信貸狀況會好轉，主要因為區內宏觀經濟趨勢向好及融資情況有改善。亞太區信貸巿場仍面對利率上升的潛在風險，因各地持續借入外幣，在美國聯儲局加息預期下，風險將逐步增加。標普提醒投資者要留意亞太區樓市風險，將樓市風險排名由第4位升至第3位，風險水平則由「中性」上調至「增加」。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd