﻿標普料港樓價難大跌

標普預期香港樓市短期不會調整，但同時提醒投資者要關注中國及美國的經濟情況，因兩地與香港經濟關係密切。
另外，報告亦預料第3季亞太區信貸狀況會好轉，主要因為區內宏觀經濟趨勢向好及融資情況有改善。亞太區信貸巿場仍面對利率上升的潛在風險，因各地持續借入外幣，在美國聯儲局加息預期下，風險將逐步增加。標普提醒投資者要留意亞太區樓市風險，將樓市風險排名由第4位升至第3位，風險水平則由「中性」上調至「增加」。
袖珍弩玩具隨時重創小朋友，震驚中港澳父母。近日大批家長在網上熱議一種內地生產玩具「牙籤弩」，有影片顯示發射出來的牙籤可以射穿石膏板，不少家長憂心子女誤玩會射盲眼。本報記者昨早至下午三時許仍發現淘寶網、...
2017-06-21
內地網民日前在河南一個動物園，發現一隻骨瘦嶙峋的棕熊，懷疑園方照顧不善，甚至虐待動物；園方其後回應稱，該隻棕熊仍屬幼年，並未開始囤積體內脂肪，加上目前是棕熊換毛期，故產生其體形較瘦小錯覺。 內地傳媒報道，網民周日到河南省新鄉市人民公園動物園遊覽時，在飼養棕熊區域內，發現骨瘦嶙峋、體形明顯較其同類瘦小的棕熊，懷疑園方照顧管理不善，甚至虐待動物。他將棕熊相片上載社交網站後，引發網民激烈討論，有人認為該隻棕熊過份瘦弱，體重連自家愛犬亦不如；亦有人擔心該熊糧食不足，看似徘徊瀕死邊緣。 園方周一發表聲明，表示該隻棕熊剛滿一歲不夠，身體正處於骨架快速生長期，亦不會如成年熊隻般囤積脂肪；...
2017-06-21
美國發生大量個人資料外洩事件，當地一名網絡風險分析員上周發現一間數據分析公司，將約二億名選民包括住址、出生日期、電話號碼等個人資料，未經加密處理儲存在雲端伺服器上，導致任何人皆可下載相關資料；據悉，分析公司其中一個客戶是美國共和黨。 美國網絡風險分析員克里斯維克里上周發現，深根分析公司一個容量達1TB、逾一億九千八百萬名美國公民，包括住址、出生日期、電話號碼、宗教、種族、過往投票歷史、對多項爭議議題取態等個人資料，未經加密處理儲存在亞馬遜網絡服務公司的雲端伺服器上，任何人均可下載取閱。該公司直至十二天後，即上周三才加密相關數據。 今次外洩的個人資料數量，約佔美國選民總數六成...
2017-06-21
據星島地產網報道，二手紛現用家市價入市個案，美聯區域聯席董事梁浩文表示，屯門錦華花園A座中層6室，面積約為330方呎，2房間隔，以約458萬元成交，呎價約為13879元。買家為一名外區用家，見單位價格...
2017-06-21
美股杜指初段再創日內新高，惟其後缺乏方向，在21500點爭持。投資者等待稍後美國眾議院議長萊恩的演講，可能披露更多有關政府稅制改革計劃的詳情。另外，A股能否「入摩」，今晨4時30分便會揭盅，但昨日恒指夜期卻愈跌愈多，即月夜期報25584點，低水259點。 美國眾議院議長萊恩周二稍後將出席全美製造商協會一個會議，料會發言推動全面的個人及公司稅改。美股杜指早段再創紀錄新高，初段曾升6點，報21535點，其後反覆回軟，截至今晨四時收報21,467點，跌61點；納斯達克指數收報6,188點，跌50點；標普500指數報2,437點，跌16點。滙控（005）美國預託證價格報6...
2017-06-21
墨西哥在洲際國家盃A組首仗兩度落後，仍能逼和葡萄牙，實力可見一球。陣中射手小豆查維亞靴南迪斯上仗攻入顯示不俗的狀態，今晚次輪分組賽有力領軍在俄羅斯索契市大勝魚腩紐西蘭，讓球主客和讓兩球「主勝」照去馬。（LeSports HK App周四凌晨2:00直播） 一五美洲金盃盟主墨西哥，在A組首輪鬥葡萄牙不落下風，憑小豆和中堅赫達摩蘭奴各入一球逼和2:2。該隊教練奧蘇里奧指出，眾將表現還要比葡軍出色：「能夠與歐洲冠軍平分春色是不俗的戰果，但從賽程來看，我們踢得更積極，進攻速度更快，理應全取三分，現唯有寄望今晚一戰打開勝利之門。」 主帥下令搶攻爭首勝 要開齋，效力利華古遜的廿九歲射手...
2017-06-21
夏日炎炎，加埋潮濕天，誇張講句真係令人霉過木乃伊，最近Philips推出具空氣淨化功能的抽濕機，抽濕和淨化空氣功能都不錯，加上慳電和夠靜，阿卓爸爸將其放在辦公室試用，感覺成個Office爽晒！文：阿卓...
2017-06-21
半裸大解放 擁36E驕人上圍的無線新「咪神」陳婉衡Alycia，每次出鏡例必性感去盡，加上練出令人眼紅的馬甲線和渾圓靚股，吸金CP倍升，難怪炎夏未到已被招喚埋位拍攝新一輯Amazing Sum...
2017-06-21
小童手機不離手，日夜伏在電腦前，沉迷網絡遊戲，對心智和成長造成甚麼影響，各界關注。港大心理學系公佈一項大型問卷調查，得出駭人結論，在受訪二千多名小四至小六學生中，近一成人被界定為「打機成癮」高風險族或已經上癮，各界要行動起來，減少「打機成癮」對下一代的遺害。 問卷調查結果發現，受訪學童平均花在打機時間過多，一周內平均有三點六天打機，而一周打機時間平均為八小時，男生更多達十一小時，最嚴重個案每天花三小時打機。其實沉迷打機現象，不限於小學生，大家不健忘，應記得年前的「捉精靈」大熱，大人細路廢寢忘餐，日夜走到街上捉精靈，外國更曾發生太投入而發生意外。 如何教導小童不沉迷打機？令人...
2017-06-21
筆者一直認為，潘頓若有心與莫雷拉爭一日長短，縱使沒有優勢，也必定具一爭之力，只是他志不在此而已。不過「認叻」之心，人皆有之，若然能贏連雷神也贏不到的馬，在某層面上總算是鬥贏對手，也有一定滿足感。 第八場三班一六五○米。「辣得很」前仗在郭能胯下角逐此程，直路上嚴重被阻之後都可回氣再上，最後只影相失三甲，能力及狀態都毋庸置疑。因此，上仗此駒換上莫雷拉被捧成不足兩倍的大熱，也很合理，最後因騎者選擇與「超強快駒」鬥燒而兩敗俱傷，奇怪地賽後沒有被查詢跑法。已成過去之事，再追究責任也於事無補，只是「辣得很」上仗蝕了步速之下失三甲本來問題不大，可是連「超強快駒」也跑不過，其能力是否有被高...
2017-06-21