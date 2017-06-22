﻿王石退位郁亮接棒 深圳代表主導萬科 董事會月底改選

歷時近兩年的萬科（2202）股權之爭，終以創辦人兼主席王石退位交棒總裁郁亮而告終。同時，萬科董事會將本月底改選，深圳地鐵提交新一屆董事會候選名單，王石不在董事會名單內，將由郁亮接棒。王石亦於他的微信朋友圈中表示，已決定不再作為萬科董事被提名，惟沒有透露未來的去向。



萬科13人新董事會中，萬科及深鐵各佔4個，惟另外兩大股東寶能系及安邦均不見踪影。萬科執董郁亮、兩位執行副總裁王文金、張旭亦會留任董事，深圳地鐵董事長林茂德、肖民、陳賢軍入局。深鐵還推舉了同為深圳國資委旗下的深圳賽格董事長孫盛典進入非獨董名單；推舉前海金融控股董事長李強任獨立董事。萬科13人的董事會中，深圳政府背景人士佔到6席。



王石交棒郁亮「完全放心」



其餘三位獨立董事分別為新華人壽董事長康典，以及畢馬威中國副主席吳嘉寧，而另一名獨董為中央財經大學中國企業研究中心主任劉姝威，她在寶萬之爭中多次發表評論力挺管理層。



王石則在微信中上載攀登珠峰時與郁亮的合照，並發聲明指，「我在醞釀董事會換屆時，已決定不再作為萬科董事被提名。從當初我們放棄股權的那一刻起，萬科就走上了混合所有制道路，成為一個集體的作品，成為我們共同的驕傲。未來，萬科將步入一個嶄新的發展階段。今天，我把接力棒交給郁亮帶領下的團隊，相信這是最好的時候，對他們完全放心，也充滿期待。」王石早在1999年已將萬科總經理的位置交由郁亮，18年後的今天他宣佈退位，再次將接力棒交給了郁亮。



萬科目前股權結構當中，深圳地鐵以持股29.38%成為大股東，寶能持有25.4%，退居為第二大股東，安邦為第三大股東，持股比例為6.73%。以寶能的股份數目計算，其可以有3到4人提名進入董事會，而安邦可以有1人。寶能無意入董事會早有跡可循，在今年1月恒大表態不會繼續增持萬科後，寶能系亦發聲明，將其「戰略財務投資人」修改為「財務投資人」。







