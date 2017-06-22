﻿運興泰中漆錄超購 海爾研分拆回歸A股

正在招股的運興泰（8262）昨日截至孖展，孖展認購已超購逾4倍。中漆集團（1932）第三日招股，5家證券商共借出4780萬元孖展額，超購逾1倍。另外，海爾電器（1169）主席兼行政總裁周雲傑表示，會考慮公司發展和股東利益，決定是否分拆業務於A股上市，將在兩至三個月內有明確結果。



A股成功入摩，港股即散水，錄得兩連跌。恒指昨日低開90點後，一度急挫至25575的全日低位，其後轉升至25846點，收市報25694點，跌148點，成交額增至756億元。國指收報10393點，跌74點。



新股方面，本港加工生熟食品供應商運興泰昨日截至孖展，5家證券商合共為其借出4080萬元孖展額，以公開發售集資770萬元計，超購逾4倍。由北海集團（701）分拆的「菊花牌」等油漆及塗料製造商中漆集團昨日第三日招股，5家證券商共借出4780萬元孖展額，超購逾1倍。



山東黃金擬集資78億



據外電消息，已在上交所上市的山東黃金計劃在港上市，集資10億美元（約78億港元），並已聘請建銀國際、中信建投國際，以及工銀國際為是次招股集資作顧問。本港工程服務商高豐申請主板上市，該公司有為公營及私營機構提供大型機電工程服務，主要業務為提供電氣及特低壓系統工程。另外，凌銳也於日前遞交上市申請，該公司為從事提供地基工程、地盤平整工程及其他配套服務的本港分包商。創業板方面，家居用品出口商舍圖控股，以及馬來西亞的瑞強集團，也已遞交申請。



另一方面，A股成功被納入MSCI指數，在港上市的海爾電器主席兼行政總裁周雲傑表示，海爾電器會考慮公司發展和股東利益，決定是否分拆業務於A股上市，目前未有具體方案，但將在兩至三個月內有明確結果。