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﻿銀債認購九手全數分派

2017-06-22 列印
  政府昨日正式公佈第2批銀色債券認購結果，最終獲4.48萬份申請，申購人數比去年減少41%。認購總額接近42億元，比去年的89億元減少逾半，但仍超額0.4倍。認購1至9手獲派比率達100%，認購9手以上亦最多可獲10手，較去年的5手為多。今次認購1至9手債券的申請2.69萬份，均獲全數配發；認購9手以上的1.79萬份申請先獲發9手，抽籤後8870份申請獲多配一手。債券會在周五發行，配售銀行會個別通知申請人配發結果、認購款項、申請款項的退款安排。
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