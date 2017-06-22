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﻿盈利41億派0.2元 中燃力谷「氣代煤」

2017-06-22 列印
  中國燃氣（384）昨日公佈全年業績，全年盈利升82.5%，賺41億元，每股盈利84.5仙，派末期息0.2元，升38%。該公司主席兼董事總經理劉明輝指，未來將全力推動「氣代煤」項目，項目集中於鄉鎮地區，預期鄉鎮地區平均用氣量遠高於市區。發改委早前諮詢擬把城市燃氣回報率定在6%水平，劉明輝認為是好事，因為6%並不包含接駁費，只計算售氣收入，現時公司的回報率只有約3%，6%是個可接受水平。他又表示，截至2016年底，累計接駁居民用戶逾2000萬戶，今年目標是超過3000萬戶，增幅達50%。

　　早前中燃與交行成立100億元人民幣的清潔能源產業基金，他表示仍在討論階段，已有明確方向，投資目標是清潔能源，將投放在與公司主業相關項目。該公司已在華北地區與9個主要城市簽署清潔能源戰略合作框架協議，落實「氣代煤」項目建設，新簽鄉鎮「氣代煤」用戶達67萬戶，當中包括雄安新區的2萬戶。預料下個財政年度用戶將達80萬戶，5年內更高達800萬戶，佔市場20%。
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