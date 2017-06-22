﻿IFC外望——馬雲：個個都係亞馬遜

阿里巴巴主席馬雲主動出擊，走去美國底特律舉辦中小企論壇，向當地小商戶推銷「中國夢」，點樣利用阿里嘅平台打開有十幾億消費者嘅市場。佢仲話零售網站巨擘亞馬遜係好公司，屬於電子商務公司，而阿里唔係呢種公司，係訓練人哋成為亞馬遜一類公司嘅教練咁話。



馬雲話，目標唔係自己全球化，而係幫每一個中小企走出國際，同亞馬遜、IBM咁大嘅業界龍頭競爭，仲指個個都可以成為亞馬遜喎！喺論壇上擔任司儀嘅記者Charlie Rose，就問到阿里嘅發展方向，特別係對荷里活同雲計算方面嘅興趣，不過，馬雲講來講去，都係話為咗幫忙小商戶健全快樂咁發展業務。



至於佢個人經驗分享，就係好似作為一個老師，永遠都想學生更成功。又講到5年前已經諗過退休，唔想死喺辦公室，要死就死喺海灘上好過喎！



港千禧企業家日做12個鐘



上車靠「父幹」，搵工靠「父幹」，連創業都唔例外。滙豐發報告指喺香港，有家族生意背景嘅創業者，創業平均年齡為27歲，比冇家族生意背景嘅自主創業者小4歲。咁又係，早啲有人打本咪早啲開波做生意囉，冇人資助第一桶金，就唯有儲多幾年錢。之不過，人窮志不窮，自主創業者更具雄心壯志，佢哋訂立嘅每年營業收入增長目標平均為18%，較有家族生意所訂嘅10%為高。



社會成日揶揄香港年輕人係溫室小花，唔打得唔捱得，但報告話香港千禧世代企業家，訂立嘅每年營業收入增長目標平均為12%，每天平均工作11個鐘零49分鐘，時間長過歐美嘅千禧世代企業家。



捱得咁辛苦，咁為咩呢？喺香港，有56%嘅千禧世代企業家表示，創業目的之一係增加個人財富，其他因素仲包括改變生活方式（52%）同自己當家作主（44%）。講到尾都係唔想幫大公司做奴隸，想賺到錢之餘又有返自己生活，自己話事。



高瞻