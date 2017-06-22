﻿市場簡訊

按揭證券公司外聘的獨立顧問，完成對終身年金計劃的核實工作，決定該計劃的設計毋須作任何調整。即確認可向投保人提供早前公佈的可能範圍中最高的內部回報率4%。以65歲投保100萬元為例，男性及女性投保人分別可獲發約5800元及5300元的每月固定年金。按揭證券公司發言人表示，在不失審慎管理風險的原則之下，如公眾對首批年金反應熱烈，將考慮適量增加計劃初期的100億元的認購規模。







長實地產（1113）昨日回購38.3萬股，每股作價61.5至61.75元，涉資2360.72萬元。







勝獅貨櫃（716）昨日發出盈喜，預期截至今年6月底止中期業績轉虧為盈，溢利錄得不少於1200萬美元，主要是由去年底以來全球貿易活動出現好轉跡象，以及集裝箱需求因而持續轉強，新乾集裝箱的平均售價上升所致。







萬隆控股（030）發盈警，預期今年3月底止年度虧損將大增，因暫時失去對銀地礦業營運及資產的有效控制，年內取消附屬公司綜合入帳之虧損約1.2億元；及應收款項之減值虧損約7000萬元。







昆明機牀（300）公佈，前日收到聯交所發出的信函，要求公司需要達到復牌條件：刊發尚未發佈之財務業績及回應任何審核保留意見；聘請交易所接受的獨立法證的專家，對問題進行法證調查，披露調查結果及採取任何補救措施來解決；證明公司已建立適當的內部控制制度符合上市規則的義務。







寶威控股（024）董事認為，核數師發表保留意見乃基於一家集團佔有45%之聯營公司新港資產，核數師對2016年度綜合財務報表無法表示意見。寶威控股近期與核數師，探討如何可於來年移除保留意見，公司的核數師目前對保留意見的觀點，旨在下列情況下可於來年移除：法律訴訟結果能確定；及公司核數師能夠於來年就新港財務資料獲得充足恰當的審計證據。







香港興業（480）公佈今年3月底止全年純利8億元，升5%，每股盈利61仙，每股末期息派息7仙。







安賢園（922）今年3月底年度純利624萬元，跌34%，每股盈利0.09仙，不派息。







南南資源（1229）公佈，截至今年3月底止全年扭虧為盈，賺4826.7萬元，每股盈利6.31仙，不派末期息。







百德國際（2668）公佈，以現金9830.6萬元人民幣，收購廣東省雲浮市的三幢大樓一樓至三樓合共141間零售商舖。總建築面積約1.8萬方米，土地使用權於2053年10月29日到期。







華君控股（377）公佈，以約3.45億元人民幣，投得江蘇省高郵區的土地。總地盤面積約6.98萬方米，容積率約2倍，總建築面積則約13.29萬方米，將發展為商業單位、住宅單位及停車場泊車位以供出售。







首創鉅大（1329）以約1.61億元人民幣，競得昆明市五華區黑林舖街道辦事處，土地總面積6.79萬平方米，用作批發零售、住宿餐飲用地。