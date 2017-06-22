﻿匯市攻略——頁岩油拖後腿 油價步熊市

國際油價周三在7個月低位喘穩，紐約8月期油繼周二尾盤跌逾2%，昨日早段曾再跌逾1%，到美市出爐上周庫存減幅勝預期的消息，帶動油價喘穩在43.7美元水平，油價從今年高位已累計跌兩成，步入熊市；在投資者看淡情緒下，步向20年最差表現的上半年。



紐約8月期油昨日早段曾跌1.1%，見每桶43.77美元，到美市早段回穩0.6%，至43.77美元；倫敦8月期油價亦先跌1.28%，見每桶45.23美元，到歐市中段收復失地，倒升0.33%，見每桶46.77美元。



油價見七個月低位



美國能源情報署（EIA）新出爐的上周原油庫存減少245萬桶，較預期的減少120萬桶多；而美國石油學會周二的調查顯示，上周原油庫存減少272萬桶。



不過，美國的油商繼續增產至日產量935萬桶的近兩年高位。紐約期油從今年1月3日曾見的每桶55.24美元52周新高位，回落逾22%，技術上步入熊市，也是1997年以來最差的上半年表現。



油組內獲豁免參與減產行動的尼日利亞和利比亞持續增產，加上美國頁岩油商的活躍鑽油台數目有增無減，令市場越發憂慮油組新延長的減產協議無法如期消除市場上過剩的供應。



美原油庫存減



伊朗官員昨日稱，油組可能進一步減產的言論，一度令油價止跌回穩。但分析師認為作用不大，瑞士寶盛銀行的商品研究分析師門克指，油價跌勢看來一發不可收拾，市場愈來愈質疑油組減產協議的效用。



熟悉減產情況的消息人士周二稱，油組成員5月份遵守減產比率達108%，非油組國家也達百分百，但油價都未見回升，可見市場看淡的情緒濃厚。



