﻿222隻股份獲納入 A股終入摩 料吸資千億

A股四度闖關終於成功「入摩」，被納入MSCI新興市場指數，從明年6月起分兩階段將A股納入MSCI新興市場指數，涉及222隻大型A股。有大行估計，A股被納入MSCI之後，估計可吸納千億元人民幣資金。長遠而言，與MSCI的互動，將推動人民幣國際化及A股國際化的重要一步。



MSCI表示，計劃初期納入222隻大型A股，基於5%的納入因子，這些A股約佔MSCI新興市場指數0.73%的權重，並計劃分兩個階段實施納入計劃，以緩衝滬股通和深股通目前尚存的每日額度限制。第一階段預定在明年5月半年度指數評審時實施；第二階段在明年8月季度指數評審時實施。假如在今次預定的納入日期前，滬股通和深股通的每日額度取消或被大幅度提高，MSCI不排除將此納入計劃修改為一次性實施的方案。



佔0.73% 分兩階段實施



對於市場認為今次A股「入摩」所佔的權重較小，MSCI明晟亞太區研究部主管謝征儐解釋，日後增加A股權重可從兩方面着手，包括提高現時5%的流通市值納入因子以及加入中型股，但前提是要放寬「滬港通」及「深港通」的每日淨流入額度，現存每日額度在納入因子僅5%時是並無大礙，但當納入因子提高至10%至20%就會不足夠。



資金吸納方面，瑞銀證券中國首席策略分析師高挺預期，A股納入MSCI之後，估計將吸納的被動資金約23億美元，而吸納的主動資金估計達120億美元，兩者合共140億美元或1000億元人民幣。



各界對A股成功被納入MSCI指數反應正面，其中港交所行政總裁李小加表示，A股納入MSCI新興市場指數是一小步，對未來整個A股市場全面進入全球股市的一個開端。滙豐大中華區行政總裁黃碧娟表示，雖然初期A股在MSCI指數的權重相對較低，然而，但國際投資者把A股加入資產組合的過程中，這只是一個開端。



中證監副主席方星海昨表示，針對境外市場中國股指衍生產品的推出，中證監堅持兩條底線，一是不能影響金融穩定，二是重要衍生產品流動性需要留在內地。他強調，中國「入摩」首先要有境外投資者可以投資，滬港通、深港通推出解決了問題。由於MSCI今後會納入更多A股，理論上是達到30%，滬港通、深港通每日額度可能不夠用，未來可能通過改革QFII等方式解決額度問題。



方星海：滬深港通額度將不夠



針對上市公司大規模停牌現象，方星海指出，上市公司如果頻繁停牌就會被踢出指數，促使上市公司不能隨意停牌。他透露原本談下來的「入摩」股票是230隻，因為停牌減少8隻。