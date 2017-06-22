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﻿杜指報跌 納指靠穩

2017-06-22 列印
　　美股呈個別發展，杜指報跌，納指則靠穩。油價步入熊市，拖累能源股表現，而生物科技類別股份連升三個交易日，帶動納指靠穩。杜指截至四時收報21,410點，跌57點；納指收報6,233點，升45點。滙控（005）美國預託證價格報67.85港元，較香港收市價跌0.05港元；中移動（941）美國預託證價格報83.44港元，較香港收市價跌0.21港元。

　　特朗普政府對規管藥物訂價的立場放軟，加上例如Clovis Oncology等生物科技公司在開發癌病治療藥物上取得突破，引發投資者興趣，利好該類別股份造好。

　　全美房地產代理協會公佈，美國5月份二手樓銷售按月升1.1%，至562萬間的年率單位。5月份二手樓價中位數按年升5.5%，至25.28萬美元，創新高水位。
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