﻿杜指報跌 納指靠穩

特朗普政府對規管藥物訂價的立場放軟，加上例如Clovis Oncology等生物科技公司在開發癌病治療藥物上取得突破，引發投資者興趣，利好該類別股份造好。
全美房地產代理協會公佈，美國5月份二手樓銷售按月升1.1%，至562萬間的年率單位。5月份二手樓價中位數按年升5.5%，至25.28萬美元，創新高水位。
紅磡一幢六十一年樓齡的唐樓，昨凌晨黃雨警告期間二樓露台突然「甩底」，大堆石屎雜物跌下，有住客幾乎連碌架牀墮街，幸及時逃離。事發唐樓的業主曾不理政府的修葺令，近月該廈地下商舖有工程。事件中二十多名住戶漏...
2017-06-22
廣西玉林市一年一度「荔枝狗肉節」昨揭幕，雖然該項活動近年備受國際社會非議，但仍無阻當地人食狗肉「雅興」。外國傳媒發現，當地部份攤檔為免與保護動物組織衝突，並無特別標示出售狗肉，甚至有街市聘用保安員。本報記者 據悉，荔枝狗肉節主辦單位近年飽受國內外壓力，今年放棄在市內大規模屠狗，改為將狗隻運到附近省市宰殺後，再運往當地出售。而廣州一批義工周一在白雲區截停一輛非法運載逾千隻狗的貨車，發現司機並未持有檢疫及運輸證明，數百名義工與司機斡旋下，狗隻逃過被殺命運，翌日運到荔灣暫時安置。 外國保護動物團體成員昨日到玉林市視察，發現部份攤檔為免再次與愛犬人士爆發衝突，並無特別標示出...
2017-06-22
芭比娃娃男友Ken雖年過半百，但仍緊貼潮流。美國玩具製造商美泰公司宣佈推出十五款不同造型的Ken公仔，有別過往千篇一律的面貌，新版本Ken有七種膚色、九種髮型、三種體形。該公司表示，推出新版本Ken是要迎合年輕一代。新Ken公仔定價十美元（約七十八港元），周二起陸續推出市場，預計所有新造型可在暑假前應市。玩具評論網站總編輯席認為，Ken俊朗形象已維持五十六年，現在確實需要改變；又稱，新款Ken可令一眾芭比粉絲覺得它不會落伍。
2017-06-22
據星島地產網報道，屋苑續錄用家承接，中原地產分區營業經理胡耀祖表示，馬鞍山中心最新錄2座中層C室成交，面積364方呎，兩房間隔，以570萬元易手，呎價15659元。據了解，新買家為上車客，見單位間隔合...
2017-06-22
A股四度闖關終於成功「入摩」，被納入MSCI新興市場指數，從明年6月起分兩階段將A股納入MSCI新興市場指數，涉及222隻大型A股。有大行估計，A股被納入MSCI之後，估計可吸納千億元人民幣資金。長遠而言，與MSCI的互動，將推動人民幣國際化及A股國際化的重要一步。 MSCI表示，計劃初期納入222隻大型A股，基於5%的納入因子，這些A股約佔MSCI新興市場指數0.73%的權重，並計劃分兩個階段實施納入計劃，以緩衝滬股通和深股通目前尚存的每日額度限制。第一階段預定在明年5月半年度指數評審時實施；第二階段在明年8月季度指數評審時實施。假如在今次預定的納入日期前，滬股通...
2017-06-22
澳洲雖然在洲際國家盃B組首輪賽事2:3不敵德國，不過教練普斯迪哥路未有指責球員，反而滿意球隊的進攻表現，更揚言要在次輪打開勝利之門。該隊今晚在聖彼得堡迎戰防線如同虛設的喀麥隆，袋鼠軍團料可順利全取三分，直取客勝。（LeSports HK App今晚11:00直播） 上輪澳洲面對德國，在中場湯洛積和射手杜米祖歷各建一功僅敗2:3，主帥普斯迪哥路強調球隊未有失去信心︰「己隊的表現實在值得嘉許，不要忘記德國之前十仗合共失掉兩球而已。目前最重要就是準備好每一場賽事，我軍遠赴俄羅斯並不只是為了參與賽事，我們是為勝利而來。若今仗不能全取三分，恐怕洲際盃之旅亦要告一段落。」 袋鼠...
2017-06-22
平治香港為慶祝Mercedes-AMG成立五十周年，上周六（6月17日）起在中環Mercedes Me專店展出難得一見、綽號「Red Pig」的1971年300SEL 6.8 AMG古董賽車，吸引大批...
2017-06-22
現年52歲的黎明詩，上月孖同性密友Kelly出活動並大方承認出櫃，坦率舉動令人嘩然。95年淡出樂壇，97年與銀行家男友結婚的黎明詩，美滿婚姻只維持7年便亮紅燈，多年來跟丈夫同一屋簷卻分房瞓的她坦言彼此...
2017-06-22
近日連場大雨，紅磡一幢有六十一年歷史的舊樓，昨日凌晨二樓露台「甩底」，一名疑是劏房住客隨碌架牀滑下，差一點跌落街上，險象環生。事件令人聯想起○八年馬頭圍道一幢唐樓倒塌，造成四死兩傷的嚴重事故，而紅磡事件沒人傷亡，算是幸運，但不少舊樓業主懶理樓宇結構安全，政府巡查不力，令人擔憂塌樓傷亡事故隨時重演。 紅磡舊樓倒塌，遠因與業主不重視樓宇結構，大有關係。據資料顯示，早於○九年當局向業主發出修葺令，要求在半年內做好改善，但業主沒有跟從，迫使當局出手，然後向業主追討費用，而這樓宇正被發展商收購，現有業主沒有誘因出錢維修，再加上地下舖位有工程，不排除傷及樓宇結構。 除了結構問題，內裏有...
2017-06-22
昨晚的馬拉華度賽馬會盃，最終由「晚風」勝出，練者沈集成另贏「泡泡達人」起孖。至於莫雷拉憑「勁皇子」及「勇冠王」梅開二度，並且成為騎師王，而前駒是蔡廄今季第九十一W，追平告東尼的紀錄。此外，潘頓行為不檢...
2017-06-22