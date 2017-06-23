﻿傳銀監查巨企併購 萬達復星系股債挫 例行統計遭誤解

一封電郵截圖，加上內地財新網的報道，掀起頻頻海外進行重大收購的內地明星企業被查風波。報道昨引述消息指，銀監會要求內銀排查萬達、海航、復星、浙江羅森等企業的貸款授信、債務融資風險，由於排查摸底重點為近年海外投資比較兇猛的巨企，而查貸款情況的消息引致萬達系、復星系遭受「股債雙殺」，海航系部份股份急挫。三大巨企隨後均表示，集團財務良好，營運正常。



內地網傳一封日期為6月7日，主旨《關於統計部份客戶融資訊息的通知》的工行內部電郵截圖，掀起市場對上述企業被查貸款情況傳聞序幕，電郵最令人驚訝之處，是向境外機構通知，表明總行接獲銀監會大型銀行緊急要求，要提供對海航集團、安邦、萬達集團、浙江羅森的境外借款情況及風險分析，並要求於翌日十點半前回覆，顯然非常緊急。



工行：日常工作 無拋售債券



針對網上流傳有關工行排查多間企業及其海外機構授信風險的傳言，工行內部人士稱，市場過度解讀相關訊息。工行對海外有業務的客戶進行信貸數據統計和併表管理是日常工作，並沒有拋售債券和壓縮授信。



由於銀行半年結將至，加上市場流動性緊張，監管當局亦不斷加強監管，對任何風吹草動，都被市場誇大。消息指，銀監會即將展開現場檢查，主要針對可能存在的風險，並非已經做出風險判斷，而部份銀行已提前採取避險措施。銀監的核查主要針對跨境併購及內保外貸。



事有湊巧，銀監會統計長劉志清昨日突然高調表示，部份中小銀行因流動性收緊產生損失。一些大企業涉及銀行敞口大，可能傳導到其他機構，銀監會對部份大企業的系統性風險感到擔心。不禁令人揣測與明星企業被查事件不無關係，傳聞繼續炒作。



內地債市昨早段更傳言，有銀行拋售萬達債券。受此拖累，萬達多隻債券價格急跌約2%，其中2024年到期萬達美元債最多曾跌9%。萬達電影A股半天內股價急挫9.87%，並於午後停牌，停牌前報51.95元人民幣，成交12.42億元人民幣。



與萬達、海航相似，復星系昨同樣捱沽。本港上市的復星國際（656）昨曾經重挫9.6%，收市仍跌5.78%，報11.74元。復星醫藥（2196）昨急挫5.9%，收報29.4元。復星2022年到期的美元債價一度跌5%，創史上最大跌幅，息率亦上升。



萬達指炒作 發嚴正聲明



萬達集團昨午緊急發佈「嚴正聲明」，指「網上有人惡意炒作建行等銀行下發通知拋售萬達債券一事，經了解建行等從未下發此類通知，網上炒作屬於謠言。萬達集團經營一切良好。希望大家不信謠，不傳謠。」傍晚，萬達電影再公佈，公司財務一切正常，周五復牌。



復星集團發言人陳波，昨午通過微信表示，復星集團一切正常。復星醫藥、復星國際昨晚稱，經自查核實，目前生產經營活動正常，不存在影響股價的重大事項，亦不存在應披露而未披露的重大事項。海航集團亦回應稱，支持近期監管的風險排查活動，並表示海航的經營情況穩定，資產負債情況良好。