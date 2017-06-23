﻿大快活賺兩億 末期連特息派1.08元

大快活（052）剛過去的2017年3月底止年度盈利只升2%，賺2.05億元，升幅較2016年度的39%大幅縮水，公司股價應聲下跌3.6%，收報33.4元。每股盈利1.6143元，派末期股息每股58仙，特別末期股息每股50仙，共派息1.08元以慶祝成立45周年。全年合共分派股息每股1.42元，派息比率約為88%。



大快活主席羅開揚表示，除非有回購，否則會維持高派息政策以回饋股東。行政總裁陳志成預告來年加價2%，因為人工成本上升，年中店舖租金亦上升7至8%，雖然食材成本價格穩定，但拉上補下後預計需加價。



預告加價2%



香港快餐店業務上年度新開張14間，關8間，現有125間。連同副線品牌及內地門店，門店總數為143間，比上年增8間。來年有三分之一的店舖需要續租，預計香港門店數目淨增13至15間，當中10間已落實，但確切數字視乎能否與業主達成共識或商場有否需要整改。集團長遠不會考慮以特許經營模式開拓內地市場，來年於內地不會大規模開店，計劃只開設2至3間，集中在華南區。



香港區同店銷售上升約4%，中國同店銷售下跌約1%。為提升同店增長，陳志成指會在餐單調配上按顧客承受能力盡量提升個別套餐價錢，同時推出較廉價的20元早餐，應付不同顧客需要。現時快餐店的毛利率約為15.5%，副線特色餐廳ASAP及一碗肉燥的毛利率更高，但因數量少，新開張的不能得到規模經濟的好處，預計亦需2至3年才可達到收支平衡。



政府將於2020或2021年推合約工時方案，陳志文表示方案對未來成本有一定影響，現時旗下員工4000人，仍欠400名人手。雖然員工超時工作有「補水」，但公司並不鼓勵，會聘請臨時員工作填補空缺，並在更表上作協調，避免超時工作的情況。