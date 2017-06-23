﻿IFC外望——恒大發債515億創中資新高

龍頭房企中國恒大（3333）繼續改善其負債結構。恒大昨公告，成功發債66.24億美元（約515億港元），其中包括38億美元新債券，以及要約交換債券28.24億美元。據悉，恒大是次的發債總量創下中國企業發債總額新高，其中8年期優先票據比重逾70%。



恒大同時將以現有的多筆1至3年到期的優先票據，交換成4年、6年、8年期優先票據，金額為28.24億美元，並額外發行4年、6年、8年期合共38億美元優先票據，發債年利率分別為6.25%、7.5%及8.75%。其中，是次美元債的最低利率僅為6.25%，遠低於公司2015年12%的發債年利率。



消息指，恒大此次發債獲高盛、Bluebay、安聯等國際投資者追捧，新債發行額超購2.26倍。



有內房分析師稱，恒大此次發債主要目的是「長債換短債、低息換高息」。新發行美元債大幅降低恒大短期償債壓力，形成長短債合理搭配的債務結構。發債利率的降低亦有助降低其融資成本，減少利息支出，以優化其債務結構。



今年以來恒大已通過引入700億元戰投、贖回永續債等方式降低負債，本次美元債發行將進一步優化公司債務結構。兩輪戰投完成後，恒大凈負債率將由去年底的119.8%大幅下降至61.2%。



花旗視像銀行冀引入本港



花旗銀行早前已在印度推出視像銀行服務，配合金融科技（Fintech）發展，花旗集團亞太區消費金融業務主管石安楠表示，冀今年內將此服務引進香港。客戶屆時可透過手機，直接與職員面對面溝通及進行轉帳等銀行服務。惟在本港推出要通過監管當局嚴格審批，暫未有確實時間表。



目前90%香港的花旗客戶利用網上銀行，該行香港區總經理伍燕儀表示，大部分客戶使用電子平台銀行服務，但分行仍有一定需要，特別是處理大量支票及大額交易，客戶傾向到分行辦理認為較安心。相信未來金融科技可完全解決分行需求。而該行未來會繼續推出不同Fintech措施。



伍燕儀又指，外界經常將本港金融科技發展速度與內地比較，認為本港較為落後。但她認為兩地難以一併比較，因為兩地的法例及顧客的行為模式有差異，故難以同時比較。



高瞻