﻿市場簡訊

九龍倉（004）展開酒店品牌整合，將現有尼依格羅與馬哥孛羅酒店正式納入九龍倉酒店旗下，九龍倉酒店在中國、香港與菲律賓等地管理14間酒店，連同4間正在開發籌備中的尼依格羅酒店，當中包括位於中環紅棉路的The Murray，預期2017年底開幕，酒店數目將來增至18間。



外電報道，長江基建（1038）參與競購德國計量和能源管理集團依斯塔（Ista），斯塔估值或超過45億歐羅。



中國家居（692）開市前停牌，以待刊發一份有關近期研究報告之澄清公佈，停牌前報0.51元。烽火研究早前發報告唱淡中國家居，提出多項指控，其中包括指從實地考察發現中國家居自借殼上市以來，大部份收入和淨利潤均為虛假，銷售點並不存在，並建議強烈沽售。



松齡護老（1989）旗下高級護老院松齡雅苑延期開張，預計提供68個安老宿位，人均面積為40平方米。該公司預計8月底所有護老院買位將為甲一級。未來會積極考慮收購其他護老院，但無計劃往內地發展或提供上門護理服務。



螞蟻金服盈利增近倍，至55.6億元人民幣。



寶光實業（084）公佈今年3月底止年度虧損1.779億元，每股虧損0.17元，不派息。



比亞迪電子（285）與比亞迪股份（1211）系內訂立資產銷售協議及資產採購協議。比亞迪電子向比亞迪出售紅外觸發測頭、清洗線設備，向比亞迪集團購置貼片機、自動光學檢驗儀、回流爐及其他有關設備。比亞迪電子交易出售代價為911萬元人民幣，購買代價為5318.3萬元人民幣。



王氏港建（532）主席王忠桐表示，在東莞增設一間廠房，希望令到生產更加自動化減低成本。



中國東方（581）宣佈，在主要條款未能達成共識，終止與Oriental Sheet Piling於合組合營鋼板樁產品的諒解備忘錄。



太平地氈（146）宣佈，金佰利已辭任執行董事及行政總裁，明年1月1日起生效。公司已物色一位合適的行政總裁人選，並正在商定正式的委任條款。



中港照相（1123）公佈今年3月底止年度虧損1944萬元， 不派息。