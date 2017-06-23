﻿新領失業救濟24.1萬人 美股乏方向 恒指三連跌

美國股市窄幅上落，缺乏明確方向，杜指早段曾升46點，攀上21456點。儘管油價連挫三日後喘穩，惟對美股未有帶來重大支持。另外，美國上周新申領失業救濟人數24.1萬人，稍高於分析師預測的24萬人。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報21,397點，跌12點；納斯達克指數收報6,236點，升2點。滙控（005）美國預託證價格報67.54港元，較香港收市價跌0.11港元；中移動（941）美國預託證價格報83.58港元，較香港收市價跌0.07港元。



美國勞工部公佈，上周新申領失業救濟人數按周增加3000人，至24.1萬人，高於分析師預測的24萬人，但仍靠近22.7萬人的43年新低不遠，反映當地勞工市場仍緊絀。



美國截至6月10日一周的持續申領失業救濟人數按周增8000人，至194萬人。至於波動較小的四周新申領失業救濟平均人數，亦從前周的24.325萬人增至24.475萬人。



已連跌三個交易日的紐約8月期油價回穩，曾升44美仙，相當於1.03%，每桶報42.97美元。



卡塔爾航空擬入股美航



另外，據美國證監會的資料，美國航空公司（American Airlines Group）披露，卡塔爾航空公司有意對美航作出「重大投資」；兩間航空公司的行政總裁正為此磋商，而卡航打算持有美航約10%股權，意味投資金額最少8.08億美元（約63億港元）。



港股方面，雖然日前A股被納入MSCI新興市場指數，但恒指不升反跌，更連跌3日，累挫250點。恒指昨早低開97點，見25597點，已屬全日低位，其後反覆向上，半日升144點，見25839點；惟午後受到A股跌勢拖累，升勢逐步收窄，更出現倒跌，抵銷了早市大部分升幅，收報25674點，跌20點，大市成交額780億元。



傳上調電價 電力股造好



在跌市中，中資電力股一枝獨秀，主要受到內地傳出發改委通知上調煤電上網電價，華潤電力（836）升近5%，收報15.26元，為昨日表現最佳的藍籌股；華電國際（1071）和大唐發電（991）則分別升1.7%、1.5%。



財經評論員熊麗萍表示，近日恒指於25500點至26000點徘徊，她相信港股於恒指結算日前也在這個區間上落。至於7月份的預測，熊麗萍認為7月份沒有特別的利好消息，主要是留意中國公布上半年的經濟數據表現，及資金流向情況等。