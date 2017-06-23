﻿環球投資者擬加碼中國

渣打在今年3月對900名環球投資者進行調查，報告顯示在未來12個月，有69%受訪者將增加在中國投資，在內地經濟增長放緩的情況下，仍比去年再增加2個百分點，大中華及北亞區證券服務部主管Barnaby Nelson表示，反映內地仍是環球投資者的基本投資選擇。



去年調查顯示，未有受訪者考慮減少在中國的投資，今年有6%考慮減少投資。主要原因是內地投資渠道存在複雜性及監管規則的考慮。而且外匯風險亦影響他們，減少或對在中國的投資維持不變。部份打算增加中國投資的投資者認為，最大誘因是有更新的投資渠道進入內地市場，包括深港通、QFII（合格境外投資者）及RQFII（人民幣合格境外機構投資者）額度增加，以及即將開通的債券通等。