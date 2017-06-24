﻿市場觀望 港股走勢反覆

財經評論員熊麗萍表示，A股納入MSCI消息公佈後，市場缺乏焦點，國際油價下挫令油股受壓，導致港股近日持續窄幅波動，短期走勢難改，預料仍在25500至26000上落。市場觀望下周美國將公佈零售及GDP等經濟數據，內地公佈的六月PMI數據，以及期指半年結等。七月大市或出現調整，主要為考慮到八月上市公司業績期前夕，個別公司將有盈警及盈喜公告，影響股價令恒指出現波動。
恒指高開後最多曾升92點，及後受壓，一度倒跌25點，觸及低位25648，其後反覆上揚，並一度升95點至全日高位25770，午後走勢反覆，維持窄幅波動，收市報25670，跌4點。國企指數報10430，升27點或0.26%，成交金額658.05億元。
藍籌股方面，中國聯通（762）升1.74%，報收11.7元；長江基建（1038）漲1.52%，收報66.95元；招商局港口（144）上揚1.15%，收22元；華潤電力（836）升1.05%，收造15.42元。工行（1398）收升0.97%，報5.2元；中行（3988）微漲0.26%，報收3.81元；滙控（005）升0.22%，報收67.8元。
燃氣股受追捧，華潤燃氣（1193）飆升10.31%，收26.75元；新奧能源（2688）升6.2%，報收46.25元。