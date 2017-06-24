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﻿維他奶賺6.18億派息31.3仙

2017-06-24 列印
　　維他奶（345）昨日公佈截至今年3月底止年度業績，期內純利按年增16.54%，至6.18億元，每股基本盈利59.8仙，除派末期息每股27.1仙，亦派特別息每股4.2仙，合共派息31.3仙。但股價午後一度跌3%，收市報16.2元，跌0.86%。該公司表示，未來兩年暫無加價計劃。

        維他奶執行主席羅友禮表示，該公司於今年初與菲律賓URC成立合資公司，拓展當地植物奶類飲品市場。

　　該公司行政總裁陸博濤表示，於菲律賓的奶類飲品市場佔有率未算大，但認為當地是具最高增長潛力的南亞市場之一，未來3至5年將集中力度於當地開拓維他奶品牌，及重整新加坡業務，暫未有進軍其他南亞市場計劃。陸博濤又表示，未來18至24個內皆未有加價計劃，公司會密切留意市場價格變動。
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