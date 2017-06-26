﻿總部設港冀吸引人才 海航：高價投地 滿足員工需要

海航集團近年豪擲千億全球收購，成為中國明星企業。記者上周親自走訪海航集團總部，與掌舵人海航主席陳峰對話。對於去年底斥資約272億元鯨吞4幅啟德地，陳峰首次開腔回應稱，香港地價太高，已經影響其全球競爭能力，海航來香港拿地，並非商業考慮，當中部份用來解決其香港員工住屋問題，更說︰「香港人一輩子不能就為了一個小房子而辛苦」，希望香港年輕人到海航工作，而海航國際總部亦設於香港，藉此吸引更多國際人才。



陳峰認為，香港地產基本由幾大財團為主，導致樓價高企，直接影響民生，乃至香港的國際競爭力。對於外界認為海航高溢價拿地直接推高地價，他坦言，海航要進入香港市場，當然要付出一些代價，強調集團初衷是以成本價回饋員工，捨棄利潤部份。他說︰「香港人一輩子不能就為了一個小房子而辛苦」，政府須兼顧民生，也希望以此「可調節樓價」，即成本價賣給員工不會推高同區樓價。



他指出，香港是國際碼頭，海航國際化的一個平台，有着無可替代的角色，海航在十幾年前已佈局香港，開始參與香港航空的組建建設，就是要「打造一個香港人的航空公司」，在香港員工的努力下，旗下香港航空及HK Express（香港快運）現時已佔香港市場17%，香港航空進入市場後，令國泰（293）航空亦要減價，以優惠價格造福香港市民。



海航集團另一個受人關注的是股權架構，陳峰指出，海航從一開始就是股份制改革，構成員工、社會持股的結構。他憶述在60歲時，6個創始人將約20%的股權捐出來，成立海南省慈航基金會，慈航寓意「慈航普渡、大愛無疆」，而基金會的理事除創始人外，還有已退休的內地官員。他表示，目前為集團最大的單一大股東是海南省慈航基金會，持股22.75%，然後自己與王健的個人持股為第二大，其餘佔比均很小。



「Guan Jun大股東論」失實



被問及外媒早前報道的Guan Jun是集團最大股東，他回應，該報道失實，他只是集團的境外投資者，比重很小，微不足道，並強調該集團最大股東是海南省慈航基金會，沒有任何內地官員及其親屬持有股份。



此外，對於上周五傳出銀監會要求排查海外併購明星企業包括海航等債務問題， 陳峰並沒有正面回應，只稱銀行都是「猴精猴精」（如猴子般聰敏），一有風吹草動就神經脆弱，這是銀行嚴控風險的職業病，無論對錯都先排查。他強調說︰「海航二十年來從來沒有欠過銀行一分錢，也沒有延遲還過錢」（指沒有壞帳），海航在國內信譽良好，有AAA信用評級。他亦提到，當天（23日）摩根士丹利剛向海航集團旗下渤海金控提供3億美元無抵押無擔保貸款，足以說明海航的信譽非常好。