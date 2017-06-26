﻿光控加快海外佈局 攻中外跨境資產管理 物色收購機會

香港回歸20年，光大控股（165）上市踏入20年。首席執行官陳爽掌舵光控也進入第10年。陳爽接受訪問時表示，光大控股植根香港，瞄準中外跨境資產管理及投資的商機。



順應「一帶一路」國策及人民幣國際化的趨勢，已加快海外佈局，並將物色資產管理、保險、私人銀行等領域的收購機會。談及投資時，他指出，「投資需審時度勢，順勢而為。」與此同時，要有耐心，等候最佳收成期。



陳爽表示，光控一方面助海外資金「引進來」投資中國，另一方面，幫助內地資金「走出去」往海外投資，且已進入雙向並舉的階段。光大控股管理36支基金，募資規模近1000億港元；同時，首譽光控管理的資金達1600億元人民幣；另外，自有資金的直接投資總量達300億港元。



海外投資方面，陳爽稱，光大控股積極物色全球的優質資產收購機會，拓展海外業務。目前，旗下多個海外併購基金，如以色列併購基金、全球併購基金，重點購中國所須的高級技術；此外，旗下的夾層基金，為中國企業「走出去」提供融資支持。



陳爽說︰「投資需審時度勢，順勢而為。」2008年環球金融風暴肆虐，雷曼兄弟倒閉，光大控股捕捉撈底的機會，趕在雷曼破產前的一個月，以85萬美元作價，收購雷曼在中國的地產投資團隊「亞雷投資」，當時該基金管理1.2億美元的內房資產，光大控股由此進入內房領域。



在此基礎上，2009年易名重組為房地產基金「光大安石」。今年光控再將光大安石的資產，注入上海嘉寶，加上數度增持，光大安石已在A股間接上市。