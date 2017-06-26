﻿轉板門檻收緊 企業改投主板上市

為了應對創業板「圍飛」及「啤殼」等問題，港交所在近日發佈諮詢文件中，提出多項建議打擊措施，包括禁止全配售及延長禁售期等。有業內人士向本報指出，建議中有提出創業板定位將不再是「主板踏腳石」，提升轉板要求，近期有原本擬創業板上市的公司，計劃延遲其上市計劃，甚至變陣，改為轉到主板上市。



有「新股女皇」之稱的中央證券董事總經理鍾絳虹表示，新建議導致擬跳板的公司延遲上市申請現象符合常理，但這類公司需要確定屆時上市，能否滿足主板要求。港交所建議提升主板上市市值要求至5億元，並將創業板定位為獨立中小企業板塊，無簡化轉板申請程序，要求委託保薦人及達到招股書標準的上市文件，而此前並無該類要求。上市後需要刊發最少兩個財年的帳目，轉板前24個月並無因嚴重違規而接受紀律調查，此前則均僅需1年。



德勤中國全國上市業務聯席領導合夥人歐振興表示，近期有原本擬尋求創業板上市的公司，考慮到新政落實後，轉板要求較高並將花費更長時間，擬延遲上市申請，但會考慮未來直接在主板上市。他並透露，有內地、本港及東南亞公司諮詢新板事宜，但這些公司未有在其他地區上市。



新主板具一定吸引力



港交所建議建立新板，期望能夠吸引新經濟企業，並容納不同股權架構，目標之一為吸引在美國上市的中資企業如阿里巴巴等，來港第二次上市。



歐振興表示，已在美國上市的中資企業在當地市場反應並不如預期，二級市場缺乏流動性，主要由於外國投資者對其了解不多，相信新主板具備一定吸引力。對於如何保障散戶投資者，則可透過提升業務透明度等機制來解決，如相較主板及創業板的半年結，可規定每季需要發佈相關公告。



