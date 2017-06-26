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﻿港料失新股集資王寶座

2017-06-26 列印
  今年上半年新股市場表現差強人意，德勤數據顯示，截至6月22日，共有65隻新股上市，集資額共有約526億元，預計連同下周上巿的新股計算在內，今年上半年的新股集資額會按年增約23%，但相較2015年同期的1294億元相距甚遠，估計將失去過去兩年全球第一的排名，排名第四，次於紐約證券交易所、上海證券交易所及深圳證券交易所。

  德勤中國全國上市業務聯席領導合夥人歐振興表示，上半年受到美國加息、英國脫歐及大選等外圍環境影響，新股市場氣氛偏謹慎，下半年隨著外圍政治經濟因素趨於明朗化，內地經濟保持穩定增長，「十九大」也有望出台新的穩經濟政策，有望帶動更多內地及海外大型企業來港尋求上市，全年集資額排名有望能保持在三甲之內。
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