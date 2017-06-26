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﻿鳳凰網視聽服務遭煞停

2017-06-26 列印
　　鳳凰衛視（2008）發公告指，旗下非全資附屬公司鳳凰新媒體收到國家廣電總局通知，要求暫停其鳳凰網視聽服務，原因在於該公司不具備《信息網絡傳播視聽節目許可證》及若干評論節目違反政府監管規定。鳳凰新媒體表示，會刪除相關內容。

　　鳳凰新媒體表示，意識到公司業務高速增長，尤其在鳳凰網視聽服務中由用戶和其他第三方提供的「we-media」視頻內容上所進行的監督未達完善。公司表示，會與國家廣電總局合作，對相關服務進行必要的修改和加強管理，又將繼續加強與中央電視台和新華社等合資格媒體的合作，確保鳳凰網的健康發展和合規。
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