﻿市場簡訊

—滙豐宣佈率先為其香港中小企客戶推出WeChat訊息提示服務，藉此客戶可收到該行香港商業理財官方帳號的提示訊息，尤其身處海外的客戶，可毋須依賴手機短訊接收交易轉帳及戶口服務，稍後將再提升該服務。滙豐香港工商金融中小企主管陳慶耀稱，該行亦在研推視像開戶，令申請開戶流程更順暢。此外，該行將加強智能助理「Ask Amy」功能，遇有難題無法解答客戶，即可轉介當值客戶服務主任，更深入解答客戶的個別問題。







—Glencore（805）加價至26.75億美元（208.67億港元）收購澳洲煤炭生產商Coal & Allied，價錢比競爭對手比兗州煤業的出價高2.25億美元（17.55億港元）。公司是次收購價，比月初提出的25.5億美元（198.92億港元）增加了1.25億美元（9.75億港元），並表示將以現金於交易完成時全數支付，有別於早前的建議中包括有遞延付款的方法。有關收購建議仍有待得中國、韓國、台灣及澳洲之監管批准，惟Glencore認為不存在無法取得有關批准的法律基礎。







—北海集團（701）昨天表示，雖然公司第二大股東莊士中國（298）早前反對分拆中漆集團上市的建議，但就分拆一事，發售價將如期於今日釐定，並將如期進行。至於莊士中國早前向北海及其第一大股東Prime Surplus發出呈請書，指有關分拆壓制及損害股東權益，北海稱會尋求法律意見。







—大凌集團（211）截至今年3月底止末期業績，純利569.8萬元，按年增加3.56倍，不派末期息。營業額2.36億元，按年上升19%。經紀業務的貸款額約1.13億元，按年增加約60%；而經紀貸款的利息收入則有約1192.9萬元，按年增加29%。







—投融長富（850）於過去一財政年度內轉虧為盈，全年賺1.17億元。該公司公佈，截至3月底的年度內錄得收入138.32億元， 按年升133%，期內毛利為3.13億元，按年升152%，毛利率為2.26%，主要由於商品貿易分類及金融服務分類收益大幅上升所致。期內，每股盈利為1.57元，年內不派股息。該公司於2016年度亦沒派股息。







—由智能手機製造轉型為軟件開發的加拿大黑莓（BlackBerry）首季營業額報2.44億美元，較分析師預測的2.65億美元少，主要是期間軟件和專業服務收入按年跌4.7%；其上季錄得純利6.71億美元，扭轉去年同期的6.7億美元虧損，但是受惠於較早時與高通完成專利權費仲裁安排，獲得後者8.14億美元現金補償。銷售下滑的消息拖累其股價上周五曾急挫13%。







—有「末日博士」稱號的麥嘉華又發功，警告美股可能掉頭大跌四成或更深的幅度；即是說標普指數可能由上周五收市的2438點跌見1463點。他指美股牛市已持續超過8年，目前納指的升勢只靠少數科技龍頭帶動，是非常不健康。他又謂，眼前美股或許會進一步攀升，但投資者可能在想盡快獲利離場，找尋避風港。







—美國電動車製造商Tesla在6個月內第二度提升借貸規模。該公司透過擴大去年12月取得的信貸額度，以及增加「股權和債務融資」集資額，合共令整體借貸規模額外提升8億美元，至38.25億美元（約298億港元），旨在強化資產負債表，為今年稍後開始生產價格較平Model 3電動車作準備。