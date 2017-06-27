﻿摩笛吹起中銀急升6.35% 杜指高位爭持升14點

美股周一早段好淡爭持，杜指曾升111點，重上21500點水位，其後蒸發升幅，一度倒跌。大市初段在金融股和公用事業股份帶動造好，但能源股和保健類別股份偏軟。



杜瓊斯工業平均指數其後見21411.89點，較上周五升17.13點；納斯達克指數見6242.63點，跌22.62點。滙控美國預託證價格曾見68.83港元，較香港收市價升0.68港元；中移動美國預託證價格曾見83.52港元，較香港收市價升0.42港元。



能源及保健股偏軟



今晨四時，杜指收報21409點，升14點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見68.55元，較香港收市價升0.40元；中移（941）美國預託證券見83.33元，較香港收市價升0.23元。歐洲三大主要股市昨日後段靠穩，倫敦、巴黎和法蘭克福股市升0.34%至0.68%。



總統特朗普政府就其禁止六個伊斯蘭國家人民入境的行政命令提出上訴，獲得最高法院同意在今秋進行聆訊。美國商務部公佈，五月份耐用品定單意外按月下滑1.1%，跌幅較預期的百分之零點六跌幅更大；同期不包括民航機的非軍用資本財貨定單按月跌0.2%，與分析師預測的按月升百分之零點四背道而馳。數字反映美國企業設備定單放緩，意味資本財貨投資減少，可能拖累次季的經濟表現。



美匯指數昨日表現反覆，美市早段回軟0.15%，見97.11點；日圓則先升後軟，歐洲中段見111.73兌1美元（每百日圓兌6.95港元），隔日跌百分之零點四。紐約八月期油先升後軟，早段曾升1.49%，到美市早段倒跌38美仙或0.88%，見每桶42.63美元。倫敦現貨金價昨日在歐市早段突然急挫20.8美元或1.66%，至六周新低的每盎司1235.95美元，有交易商懷疑是錯盤所致。



國家主席習近平將於周四（29日）訪港，市場憧憬中央將送大禮，加上大摩唱好中銀香港（2388），更上調目標價至46元，刺激中銀香港急升6.35%，以36.85元近全日高位收市；加上騰訊（700）旗下手遊業務被看好，騰訊股價破頂，在兩隻股份齊創上市新高帶動下，港股昨日中止四連跌回升，恒指先後收復10天線及20天線，最多升205點，惟成交不足700億元，尾市升幅略收窄，全日升201點。



摩笛吹升中銀香港，大摩預期中銀香港可受惠於淨息差擴闊，維持「增持」評級，並將其目標價由38元上調至46元。中銀香港股價曾高見36.95元，收報36.85元，升6.35%。