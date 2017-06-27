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﻿日汽袋商高田破產

2017-06-27 列印
　　日本汽車安全氣袋製造商高田，由於無法負荷一連串官司訴訟以及回收問題產品衍生的重壓，於周日晚和周一分別向美國特拉華州法院及東京申請破產保護，在美申報負債逾100億美元（約780億港元），是日本戰後最大宗的製造商破產案。

　　高田提出破產保護申請，為其將業務出售予中國寧波均勝電子公司旗下美國公司百利得安全系統公司（Key Safety Systems，下稱KSS）鋪路，KSS同意以16億美元（約125億港元）收購其業務。KSS將會保留高田全球的大部分人手，預期有關業務易手和破產程序會在明年首季完成。

　　高田在美國特拉華州申報負債逾100億美元，包括來自本田和豐田車廠以及美加的集體訴訟的索償。另外，高田列出的無擔保債權人，包括寶馬、Tesla等17間車廠所提出與回收及賠償。
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