﻿錢荒過後資金回流 離岸人幣曾跌191點子 拆借市場水浸

國家主席習近平訪港在即，離岸人民幣（CNH）拆借市場水浸，與上月鬧錢荒情況截然不同，CNH拆息連日低企，短期拆息更現負利率，人民幣離岸價顯著下跌，最多跌191點子，低見6.8554兌1美元，為1個多月來低位。



雖然臨近半年結，但CNH拆息持續低企多日，尤其短期拆息，據財資市場公會資料顯示，隔夜拆息定盤價報1.15厘，1周拆息亦僅1.78厘。 上商財資業務處研究部主管林俊泓表示，近幾日盤中短期拆息以掉期計更出現負息，隔夜拆息及翌日隔夜拆息均現負利率2厘多。



林俊泓指出，對於CNH拆息偏軟，市場說法有二， 一是因為半年結帶動美元需求，但市場正缺美元，故沽人民幣買美元；二是經過5月一輪夾息，市場趁半年結前曾借入大量人民幣，豈料近日拆息之軟，異於過去情況，遂將過多人民幣資金拋回市場。



市場人士認為，CNH拆息如此低企，中資銀行都沒有任何行動，似乎反內地暫不太擔心人民幣貶值。



人民幣離岸價由早段開始下滑，由6.83水平逐步向下，並跌破6.85水平，截至晚上約8時報6.8539，跌176點子。人民幣在岸價下午4時半收報6.8378，上升9點子，結束7連跌。官方開出中間價報6.8220，上升18點子。



林俊泓指，從政治上考慮，有需要維穩人民幣，故料拆息過軟現象不會維持太久。當拆息回恢正常水平，人民幣貶值壓力有限，而且人民幣在6.85水位不缺買盤支持。港匯方面，略為轉強，重上7.79水平，最高升至7.7976兌1美元，升26點子；截至晚上約8時報7.7995，升7點子。



習近平：建高效境外投資體系



國家主席習近平指出，境外企業和對外投資安全是海外利益安全的重要組成部分，要在國家安全體系建設總體框架下，完善對境外企業和對外投資的統計監測，加強監督管理，健全法律保護，加強國際安全合作，建立統一高效的境外企業和對外投資安全保護體系。同時中央又建議設立杭州互聯網法院，為促進互聯網和經濟深度融合提供司法保障。



新華社昨引述習近平昨午主持中央全面深化改革領導小組第三十六次會議時強調，今年年底前基本完成國有企業公司制改制工作，要以推進董事會建設為重點，完善公司法人治理結構，實現權利和責任對等；要對改制全流程加強監管，嚴防國有資產流失。



習近平強調，「改革能不能做到協同推進，方案設計是前提。要加強對改革方案的整體規劃。」他指出，已經出台總體方案的，要抓緊推出相關配套文件和實施細則。少數尚未形成總體方案的重點領域改革，要加快頂層設計，盡快拿出總體方案。



會議亦指出，推動地區生產總值統一核算改革，編制全國和地方資產負債表，要堅持真實準確與審慎核算相統一、整體推進與分步實施相結合、國際標準與中國實際相協調的原則。



