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﻿思捷重申最壞時間已過

2017-06-27 列印
　　思捷環球（330）近日被大行唱淡，又遭對沖基金公司減持，主席兼獨立非執董柯清輝指，集團於歐洲業務發展平穩，並重申集團最壞時間已經過去，但承認思捷過去的經營模式與市場脫節，需作出重大改革，惟改革需時才見成效。他相信在行政總裁馬浩思（Jose Martinez）領導下，集團可重上軌道。

　　作為電視廣播（511）獨立非執董，柯清輝指事前不知道TVB股東架構特殊，只知道Young Lion股東架構有轉變，並獲通訊局批准。對於回購方案能否在6月29日股東大會上獲通過，他抱平常心，但認為方案對股東有利。他指董事會當初提出回購是因為TVB現金充裕；若方案最終未獲通過，資金留在公司，也沒甚麼大不了。
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