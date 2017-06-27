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﻿鄔必偉稱被釘牌與富途無關

2017-06-27 列印
　　富途證券國際（香港）行政總裁鄔必偉早前被證監會吊銷牌照6個月。鄔必偉對此表示，事件僅涉及他的舊公司證星國際期貨（現稱日發期貨），與富途無關。目前富途的持牌業務由其他管理層負責，他暫時只作公司行政決策上的工作。

　　證監會6月中公佈，針對證星在2014年1月至7月期間，在處理第三者資金轉帳時沒有遵守打擊洗錢的監管規定作出制裁，而當時作為日發最高級職員的鄔必偉，是導致集團沒有設立合適保障、防止洗錢及恐怖份子資金籌集風險的成因，故證監會暫時吊銷鄔必偉的牌照6個月。
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