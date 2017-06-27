﻿IFC外望——頭條投資會學識外匯「搖搖板」

頭條財經投資會會員講座再次於活躍氣氛中順利舉行，是次由ADS Securities零售市場銷售總監陳健豪（Aaron）主講、以「息口走向．外匯攻略」為題的講座，在近百會員出席下，已於上周五（6月23日）晚上假筲箕灣星島新聞集團大廈舉行並圓滿結束。



Aaron喺講座中首先提醒會員要主力留意影響外匯升跌嘅三項要素，其後強調投資外匯其實就如坐「搖搖板」，即睇淡英鎊，就等於睇好美元，是一個「相對概念」，繼而按這些要素及概念，逐一對歐羅、英鎊、澳元、日圓及美元的前景加以分析。喺分享完畢後，部份會員仲意猶未盡，留低與Aaron就各項趨勢繼續討論交流。



本會之後亦將籌辦一連串精采活動供會員參加，詳情請留意《頭條財經網》及facebook專頁。非會員如欲參加，請到《頭條財經網》：http︰//hdfin.stheadline.com/，申請成為本會會員便可報名。



小米6面世一機難求



小米再推平價機！喺現時閒閒哋一部旗艦手機都要差唔多8000元嘅年代，小米可以用「以最低價錢帶嚟最新科技」嚟形容。小米6有變焦雙鏡頭及Snapdragon 835處理器，只賣3499元，接近中國售價。不過平還平，似乎內地有傳聞話貨源唔夠，落訂都要等勁耐先有機到手，仲益晒啲黃牛黨。



小米國際高級副總裁王翔話，因為新產品技術門檻高，生產需時，會盡力確保貨量，相信情況未來一至兩個月就會有所改善。同場發佈嘅仲有以6.44吋大芒及大電池容量為賣點嘅小米Max 2，同埋可紀錄360度全景視野嘅米家全景相機套裝，分別賣1899元及1999元。



小米作為內地第三大電商，線下擴展同樣如火如荼。第二家香港小米之家喺銅鑼灣開張，面積有3154平方呎，王翔預計新店面積更大，到訪人次會比旺角店每月六萬人更高。王翔仲話，喺智能手機市場，電貿平台銷售只佔20%，計劃到2019年中國境內嘅小米之家達1000家，覆蓋銷售增長強勁嘅三線城市，而海外市場則會與當地合作夥伴開設品牌授權店。



高瞻