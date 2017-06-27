﻿市場簡訊

—聯通A股昨晚在上交所發公告，再度澄清關於其混改方案的有關傳言，該公司指出，截至目前，是次非公開發行的具體方案，包括發行對象、發行規模、發行價格、募集資金用途等正在籌畫論證階段，尚未確定。







—礦商力拓（Rio Tinto）證實，兗州煤業（1171）附屬兗煤澳洲成為其在澳洲煤炭業務Coal & Allied優先買家，主要考慮到成功交易的可能性很高，以及兗煤澳洲提高收購價至26.9億美元，相當於約209.8億港元，這收購價比嘉能可（805）本月中的出價高1.4億美元。







—哈爾濱電氣（1133）昨日公布，國家審計署對該公司的控股股東哈爾濱電氣集團2015年度財務收支情況進行了審計，對於今次審計涉及該公司及其附屬公司的有關問題，該公司高度重視，已督導有關附屬公司就相關問題逐一落實並整改。而是次審計發現的問題對該公司整體經營業績及財務狀況並無重大影響。







—商務部經濟合作研究院發表報告，指內地上市公司中，房地產業的財務安全狀況最差。報告發現，有43.32%（即1139家）有粉飾財報嫌疑，以房地產公司比例最高近70%，138間中有98間有嫌疑。







—倫敦現貨金價在倫敦時間周一早段9時突然急跌20.8美元，相當於1.66%，至6周新低的每盎司1235.95美元，失守100天平均線。倫敦Marex Spectron的貴金屬交易部主管稱，除了可能有個別交易員按錯鍵之外，也不清楚為何金價突然急挫。他補充，在流動性較少時，增加程式盤交易也可能令這類錯誤遭放大。



—澳洲皇冠度假集團有19名員工，因在內地宣傳及招攬大額賭客到墨爾本皇冠賭場消費一案，昨日在上海寶山區法院受審，全部人被控涉嫌宣傳賭博。法院宣判，其中3名澳洲籍高層被判監9至10個月不等。刑期由去年10月被捕當日起執行，意味他們已服刑至少8個月。







— 東英金融投資（1140）公佈，截至今年3月底止，全年盈利1.88億元，按年增3.26倍，派末期息4仙。收益1.02億元，升2.45倍。







—越秀地產（123）公佈，以總代價4.48億元人民幣出售多個位於廣州市荔灣區的商鋪，總建築面積約1.12萬平方米，預期出售交易將錄得除稅後收益約1.6億元。







—有利集團（406）公佈，截至今年3月底止，全年虧損2979.8萬元，派末期息1.38仙。該公司對上年度錄得虧損1.59億元。







—美高域（1985）公佈截至今年3月底止全年業績，股東應佔溢利1996萬元，按年下跌19.7%，派末期息6仙。收益11.24億元，按年上升4.6%。







—經濟日報集團（423）公佈，截至今年3月底止，全年盈利2875.9萬元，按年下跌49.97%，每股盈利6.66仙，派末期息4.5仙。期內，收益11.26億元，減少4.25%。







—阿里研究院發佈一份內地與香港的雙向網購調查數據，選取今年5月的兩地網購數據，港人通過阿里旗下零售平台購買內地產品的成交量是3年前的5.03倍，而內地消費者購買香港產品的成交量，亦是3年前的23.71倍。