﻿集成插94%聯旺瀉89% 細價股爆災 市值蒸發400億

細價股昨日爆發股災，逾10隻股份跌幅超過50%，其中的中國集成（1027）和漢華專業服務（8193）更大插逾90%。而且當中大部份股份均為David Webb評為「50隻不能買的港股」，以及是本月初遭證監會勒令停牌的隆成金融（1225）旗下貝格隆證券均有持倉，首11隻跌幅最大的細價股，單日合共蒸發市值逾400億元。



漢華專業及美捷滙（1389）率先被洗倉，漢華專業開市前公佈去年虧損擴大至1.2億元，開市已跌17%，其後在昨日早上11時許狂瀉93%，收報6.4仙，傳為追孖展不果而即時洗倉。至於漢華持有2.12%的匯隆控股（8021）；持有0.69%的美捷匯，以及持有中國錢包（802）可換股債券，在股份互控之下，加深了市場恐慌。美捷滙和滙隆控股均大插逾80%。



Webb「預言成真」



跌幅最大的中國集成，昨收市跌94.28%，市值蒸發198億。該公司公司於2015年2月配股上市，曾經被證監會警告股權過度集中，市值於2015年9月炒高至477億元。有翠如BB股之稱的聯旺集團（8217）昨收1.06元，跌89%，市值蒸發111億；兩隻股份單日市值蒸發已達309億元。



昨日跌幅最大的11隻細價股，除了上諭集團（1633）外，均屬David Webb評為「50隻不能買的港股」之列。該批股份也有一個共通點，就是為本月初遭證監會勒令停牌的隆成金融旗下貝格隆證券均有持倉，根據中央結算系統的資料顯示，貝格隆證券持有品質國際（243）約20.98%的股權，是昨日跌幅最大的11隻股份之中，持股百分比最高的股份；其次則是漢華專業服務和滙隆控股，貝格隆證券分別則有約12.06%和11.58%。



就昨日發生的細價股小股災，證監會回應指出，昨日大跌的股份股權高度集中，並且有多重關聯、成交量小和流通股少等特點，這些特點容易導致股價極度波動和市場失當行為。證監會又稱，現階段未能確定會否對個別人士或公司進行調查。證監會將一如既往密切留意券商在處理孖展等問題上，有否符合資本要求等規定。



貝格隆證券均有持倉



大市昨日則先升後跌，於騰訊（700）及吉利（175）力撐下，恒指一度逼近26000關，可惜未能成功突破，其後於中資金融股偏軟及細價股爆發洗倉潮下轉跌，最多跌91點，於10天線見支持，尾市跌幅收窄，恒指收報25839點，全日跌31點，成交逾725億元。國企指數收報10498點，跌0.31%。