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﻿美股偏軟跌98點

2017-06-28 列印
  美股缺乏方向，杜指波動，納指則偏軟。杜指今晨四時收報21310點，跌98點；納斯達克指數報6146點，跌100點。滙控（005）美國預託證價格報68.85港元，較香港收市價升0.65港元；中移動（941）美國預託證價格報83.13港元，較香港收市價升0.13港元。Google母公司Alphabet因涉及違反反壟斷規定，遭歐盟罰款24億歐羅，股價昨日早段曾挫1.36%，報958.84美元。其他科網股亦受到一定壓力。

　　標普與Case-Shiller合作編制的美國20大城市樓價指數，4月份按年升5.7%，升幅稍低於分析師預測的5.9%；全美樓價同期則上升的5.5%。

  另外，美國會議局6月份的消費者信心指數報118.9點，高於5月份經向下修訂的117.6點，且高於市場預期。
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