﻿「債券通」傳下周一開車 莊家名單達20間 相關機構傳獲邀請函

據內地媒體報道，市場期待已久的債券通將於下周一（7月3日）開通。相關的做市商（莊家）名單亦已敲定。首批莊家名單總共有20間，當中包括14間中資機構及6間國際金融機構。市傳的中資金融機構莊家有工行、農行、中行、建行及交行等；國際機構莊家則有渣打、滙豐、德銀、星展、法巴、花旗。



市場莊家將會因應投資者要求，提供參考報價及執行落盤指示。「債券通」初期會採用成熟市場普遍採用的造市機構交易模式，即莊家制，以降低境外投資者的交易對手方風險，穩定市場。



亦有報道引銀行界消息指，參與債券通的相關機構亦已收到由中國外匯交易中心發出的邀請通知函，出席7月初在港交所舉行的債券通開通儀式，但邀請函並無提到具體日期，只要求獲邀機構回覆是否出席。報道指出，由於開通日期仍待兩地監管機構正式公佈，因此在邀請函內未有具體寫明。



星展料八月始正式運作



恒生銀行（011）執行董事馮孝忠相信，債券通開通初期，料成交不會太踴躍，因海外基金公司及規模較小的公司需時開戶，但隨着人民幣愈趨普遍，相信債券通未來的交易量會增加。而愈多莊家參與，能確保流動性，加上內地債市本身具完善的基建，莊家數目較多亦屬正常。他指出，債券通開通同時令內地資本帳進一步開放，有助規模較小的海外機構投資者參與內地債市。



星展香港財資市場部大中華董事總經理王良享表示，債券通的交易系統早已存在，技術上沒有大問題，開通後的運作，事實上已準備就緒。惟目前仍有不同參加行正在加入。他相信7月3日會宣佈開通，但實際債券通要到8月才正式運作。



另外，新華社報道，中央國債登記結算有限責任公司亦發佈「債券通」北向通登記業務規則。據該規則顯示，「北向通」採取多級託管，中央國債登記結算公司承擔一級託管職能，香港金管局債務工具中央結算系統（CMU）承擔二級託管職能，而中央國債登記結算公司與金管局CMU簽訂客戶服務協議，雙方按照服務協議及中央國債登記結算公司的業務規則，辦理北向通下債券發行認購、登記托管、清算結算、付息兌付、公司行為及其他相關業務。



人幣急升 疑人行托市



另外，市傳人行托市，人民幣在岸價（CNY）及離岸價（CNH）昨午齊急彈。CNH連穿多個關口，一度急升458點子，高見6.8084兌1美元，其後徘徊於6.81水平，相當於每100港元兌87.35人民幣。CNH拆息回升，隔夜拆息由負變正。市場估計人行擬將人民幣維穩於6.8至6.85之間。市場人士指，昨日下午約2時，在中資買盤支持下，人民幣離岸價突然飆升，數分鐘內已由6.8469衝上6.8262，至下午4時，進一步攀升至6.81，其後再升上6.80水平，截至晚上8時報6.8161，升381點子。人民幣在岸價下午4時半收市報6.8101，大升277點子。