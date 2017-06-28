﻿綜合金融服務商 工行加快變身

工商銀行（1398）董事長易會滿表示，未來將加快從傳統商業銀行變身為綜合金融服務商，完善金融服務鏈，擴展金融服務範圍；同時將加快拓展新的優質信貸市場，管好資產資素，實現信用風險成本持續下降。



易會滿在股東會上稱，工行未來將推進資本精細化管理，大力發展風險權重更低、資本消耗更少的零售貸款業務，以及債券投資等非信貸業務。在資產質素方面，行長谷澍表示，今年以來宏觀經濟增長好過預期，工行新增不良貸款呈逐季放緩的趨勢，有信心可保持這一趨勢。截至第一季，工行的個人住房按揭貸款的不良率為0.39%，項目貸款的不良率為0.52%。



谷澍指出，「通過加強信貸經營管理，工行能夠應付未來風險挑戰，保持資產質量相對穩定，並力爭實現2017年不良率有所下降。」



今年以來，銀監會推出一系列強化監管的措施，谷澍表示，監管環境的變化對銀行機構的影響是結構性的，對於工行來說衝擊較小、影響有限。谷澍又指，在理財領域，工行資產管理業務合規穩健，銀監會有關規定對工行影響較小；工行的委外業務（委託第三方投資）比例低，總體風險可控，符合監管要求。銀監會的各項措施顯示去槓桿進入微觀落實階段，長遠看，監管措施有利於降低和防範金融系統的風險。



流動性趨緊有利大銀行的息差表現，易會滿預期，工行今年淨息差可望保持穩定，目前看甚至有可能微升，有信心盈利可保持穩定持續增長。此外，易會滿稱，今年以來工行的互聯網金融開局良好，客戶數目、活躍度和業務均穩步增長。